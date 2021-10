Las “terrazas covid” se quedan en Madrid por dos años más salvo en zonas tensionadas

“Madrid no es Ponzano”, asegura la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís. Con ese ánimo, el Ayuntamiento ha presentado en Junta de Gobierno su anteproyecto de la ordenanza de terrazas. Un texto esperado, teniendo en cuenta el tira y afloja entre Cs (partidaria de extender el periodo de las terrazas covid más allá del 31 de diciembre) y PP (a favor de retirarlas terminado el plazo). Finalmente, una decisión salomónica: las terrazas ampliadas con motivo de la crisis del coronavirus podrán continuar por dos años más, salvo en aquellas zonas consideradas “tensionadas”.

La propia Villacís ha presentado las líneas maestras de la futura ordenanza, acompañada por la delegada del Área de Participación Ciudadana, Silvia Saavedra. Un texto que, esperan, sea aprobado en Pleno antes de que acabe el año. No en vano, así debe ser, teniendo en cuenta que la actual normativa acaba en dos meses.

Ambas han aclarado que la texto se refiere a las ampliaciones de terrazas en bandas de estacionamiento. Por tanto, estas serían las partes que se eliminarían: no las terrazas enteras “El descanso vecinal no es negociable”, ha asegurado la vicealcaldesa. De ahí que se vayan a quitar aquellas ampliaciones en zonas concretas.

Ahora bien: ¿cuáles serán las zonas tensionadas? El Ayuntamiento aclara que los criterios serán “de movilidad y de ruido”, aplicados por el Área de Movilidad y Medio Ambiente. Uno de los criterios será que las ampliaciones no puedan ocupar “un 30% de ocupación del espacio público”. Por tanto, el Consistorio aún no puede determinar una cifra de cuáles se encuentran actualmente en zonas tensionadas y cuáles no. Lo que sí será obligatorio es su cierre a las 00:00 horas.

Lo que sí se mantendrán son las mesas altas de baja ocupación. Además, los foodtucks estarán reconocidos en la ordenanza. Del mismo modo, cada terraza deberá tener un “representante de la terraza”, un contacto que servirá de nexo entre los vecinos y el Ayuntamiento También se aplicará un régimen sancionador: los que cometan dos infracciones muy graves en dos años, les será retirada la licencia.

Fuentes de alcaldía valoran como “positivo” el acuerdo de Junta, ya que “cumple con la premisa que desde hace meses impulsó el alcalde: priorizar el descanso de los vecinos, que han sido enormemente generosos durante los meses de pandemia”. “Valoramos especialmente que la ordenanza consigue el difícil equilibrio entre descanso y mantenimiento de la actividad allí donde es posible hacerlo sin molestias a los vecinos”.

Esas mismas fuentes destacan el hecho de que se quedarán sólo las terrazas en bandas de estacionamiento, por lo que el 70% de las ampliaciones de terrazas finalizarán a partir del 1 de enero, y que, en cuanto se determinen las zonas tensionadas, desaparecerán aquellas terrazas que más molestias están causando a muchos vecinos de la ciudad.