¿Cuál es el único barrio madrileño que está entre los 50 más “cool” del mundo?

Esto es como la mejor canción de Eurovisión. Pero en barrio. Cada uno defiende lo suyo, o lo que recuerda de lo vivido. Todo aquello que le ha marcado para bien, para muy bien... o para mal. Ni cuando te señalan como el “peor” o el menos relevante tienes que serlo, ni cuando te apuntan como la perfección y la gloria más “cool” de Instagram lo eres.

Y luego están ciertas valoraciones que quizá no se contemplan -es una votación personal (muy personal)- y variantes como la violencia, la pobreza circundante, la inseguridad o la falta de transportes seguros parecen haber sido dejados de lado. Es por eso que “barrios” en Dakar, Accra, México, Tiblisi o Kyiv se sitúan por encima de otros de los “galardonados”, y el que nos ocupa y preocupa, Chamberí. Por no hablar de qué es lo que se valora, a la vista del reconocimiento que tienen barrios en Dublín, Vilna, Shanghai o Manchester. Lugares todos ellos muy respetables, aunque más de uno, aquí, tiene serias dudas sobre las virtudes que les adornan.

En este caso, el madrileño (y muy castizo) barrio de Chamberí se ha colado en el listado de 2021 de la revista Time Out Index. Concretamente, lo han situado en el número 31. Desde la publicación defienden a este barrio de la capital por condensar el “espíritu ecléctico de Madrid”. Un lugar que “siempre ha sido conocido por su escena gastronómica”, y en el que es posible encontrar “familias jóvenes desayunando en la cafetería más moderna que conviven con los abuelos sentados en bancos comentando la última jornada de la Liga”. Según se apunta, Chamberí es un barrio “hogareño pero céntrico, atravesado por amplias avenidas y callejuelas con encanto”, en el que también se puede encontrar “un sinfín de museos, salas de conciertos y excelentes instalaciones deportivas”. Y concluye: “Chamberí ha salido de la pandemia en todo su esplendor. No es de extrañar que obtuviera la mayor cantidad de votos de los lugareños en la encuesta Time Out Index de este año”. Pues de acuerdo, aunque seguro que todos recuerdan cuando, hace escasos años, Lavapiés se coló entre los barrios más “cool” de Europa. Lo dicho, cada uno lo vive de una manera.

Por cierto, y esto bien pudiera animar a Gerard Piqué sobre la situación de “decadencia” de Barcelona que tantos hemos leído en los últimos meses. Madrid no es la única ciudad española con representación en el ranking. En el número 24 se sitúa el barcelonés barrio de Gracia. El listado, por lo demás, lo lideran Nørrebro, en Copenhague, Andersonville, en Chicago y Jongno 3-ga, en la capital de Corea del Sur, Seúl. Pero eso seguro que muchos ya lo sabían. Todo el mundo quiere ir a tomarse unas cervezas o a cenar a Chicago y a Jongno 3-ga, en Seúl. ¿O no?