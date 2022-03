Todo esto (y más) podrás hacer en Pozuelo durante los “Días sin clase” de Semana Santa

El CUBO Espacio Joven de Pozuelo de Alarcón ha organizado un programa de actividades para los ‘Días sin clase’ que, con motivo de la Semana Santa, tendrán lugar en abril y contará con ‘escape room’, excursiones y juegos.

Concretamente, este programa se ofrece para los días 8 y 18 e incluye propuestas “divertidas e interesantes” para los jóvenes, según ha informado el Ayuntamiento.

La programación prevista para el viernes 8 de abril consiste en un ‘escape room’ al aire libre en el Pontón de la Oliva, en Patones. Mediante pistas y pruebas, los participantes deberán descubrir al miembro del equipo que está boicoteando la misión. También visitarán ‘El Balconcillo’ para admirar la presa más antigua de Madrid, la sierra y el cañón del Río Lozoya.

Por otra parte, para el 18 de abril está prevista la excursión a la pequeña Ciudad Encantada de Tamajón, en Guadalajara. Allí, los asistentes participarán en una batalla de bolas ‘Busca, apunta y dispara!’.

Las cuevas, arcos de roca y monolitos servirán para resguardarse del equipo enemigo y sorprenderle con una lluvia de munición. Asimismo, se visitará el lugar que el viento, el agua y el tiempo ha transformado en un escenario único lleno de originales formas en las rocas calizas.

Ambas salidas, que son gratuitas y dirigidas a jóvenes de entre 12 y 17 años, serán de 9 a 17 horas e incluyen transporte, monitores y el material necesario para el desarrollo de las actividades. Los asistentes deberán llevar almuerzo de media mañana, comida, bebida, mascarillas y gel hidroalcohólico.

La alcaldesa, Susana Pérez Quislant, ha insistido en que “el Gobierno municipal apuesta por la organización de este tipo de actividades para que los jóvenes tengan alternativas para disfrutar de estos días sin colegio o instituto”.

Además, ha recordado que para esta Semana Santa se ofrece el ‘Easter School’ en tres colegios de la ciudad, la programación de ocio para personas con y sin discapacidad en el Espacio Ocio y estas excursiones para jóvenes.

Inscripción

Los interesados en asistir a estas jornadas de ‘Días sin Clase’ podrán realizar la inscripción desde este lunes 14 de marzo al 1 de abril. Del 14 al 20 de marzo, lo podrán hacer los empadronados en Pozuelo, los no empadronados escolarizados en la ciudad, miembros de la unidad familiar de empleados públicos municipales y voluntarios de Protección Civil de Pozuelo de Alarcón.

Además, del 21 de marzo al 1 de abril, el plazo estará abierto para no empadronados y empadronados en Pozuelo de Alarcón, no empadronados escolarizados en Pozuelo de Alarcón, miembros de la unidad familiar de empleados públicos municipales y voluntarios de Protección Civil de Pozuelo de Alarcón que no hayan obtenido plaza del 14 al 20 de marzo.

La solicitud se podrá presentar, con previa cita, en las Oficinas de Atención al Ciudadano (descargando la ficha de la web), o bien a través del Registro General electrónico, en el apartado de ‘Juventud’.

La asignación de plazas se realizará por riguroso orden de solicitud teniendo en cuenta la fecha y hora del registro presencial o electrónico.