Vargas Llosa compara a Ayuso con Ronald Reagan y destaca que “ha puesto en Madrid orden en lo que era un verdadero caos”

El escritor Mario Vargas Llosa ha comparado este lunes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con el expresidente de los Estados Unidos Ronald Reagan y ha destacado que “ha puesto orden en lo que era un verdadero caos”.

Vargas Llosa ha entregado a la dirigente regional el Premio a la Libertad, concedido por la Fundación Internacional para la Libertad de la que él es presidente, y ha hecho hincapié en que es extraordinario el caso de Ayuso, quien tiene “profunda honestidad” y “ha sabido conquistar Madrid de una manera como solo ella podía hacerlo”.

“Isabel Díaz Ayuso no es una teórica del liberalismo, es un ser profundamente práctico, pero cuando habla tiene un instinto que a mí me recuerda al presidente de Estados Unidos. Tiene un instinto que no se equivoca nunca y cada vez que habla menciona siempre la palabra libertad. Es una palabra mágica, es una palabra que los madrileños entienden porque gracias a esta palabra la han seguido, la han votado y la han convertido en una verdadera lideresa, una lideresa de las cosas que a nosotros nos importan”, ha declarado en el acto celebrado en la Casa de América.

Vargas Llosa ha puesto el foco en que se quería libertad y ahora la tienen y la tiene Madrid, “que es el faro que ilumina a toda España”. Así, ha indicado que muchas veces escuchando a la presidenta se pregunta de dónde ha salido, de dónde viene y qué ha hecho para “ser capaz de ordenar este mundo aparentemente difícil donde era tan impredecible poner a tantas gentes de acuerdo”.

Así, ha señalado que le dan este premio porque Madrid está “ordenado” gracias a ella y gracias a su “generosidad”, su “compromiso”, su “decencia” y su “honradez”. “Este premio no es demasiado importante pero quienes te lo damos, quienes te lo dan, están profundamente sintonizados contigo. Te apoyamos, te queremos, te admiramos y estamos absolutamente seguros que tú nos llevarás en la buena dirección”, ha declarado, al tiempo que ha incidido en que nadie ha hecho tantas demostraciones de merecer el galardón como la presidenta.

“Dejemos a Madrid ser”

Por su parte, al tomar la palabra, Ayuso ha agradecimiento la confianza del escritor y ha sostenido que es “un honor y un privilegio” recibir el premio de sus manos porque “representa a muchas personas” que a lo largo de su vida la han inspirado.

“Es un día de gran alegría para todos como se pueden imaginar porque el cambio político en Andalucía se ha consolidado y se ha demostrado que la persona cuando es libre y es prospera siempre avanza y quiere ir a más. Celebro que esto que hemos vivido en Andalucía en las últimas horas se siga replicando por toda España. Creo que esto va más allá de la simple y falaz división entre izquierda y derecha, es más bien el pulso de un país que ya no aguanta más”, ha declarado a continuación.

Para la presidenta, España ya no aguanta “debates artificiales, problemas extraordinarios inventados convenientemente para dirigir, controlar y alimentar a políticos y a un sistema burocrático que se piensa que puede estar por encima de todos los ciudadanos viviendo de una pretendida división social que no existía”.

Ayuso ha sostenido que los ciudadanos “cada vez quieren ser más prósperos y tomar sus propias decisiones”. “Esto es lo que hemos hecho a lo largo de estos años en la Comunidad”, ha declarado, al tiempo que ha defendido que han dejado a la región “ser libre”. Así, ha recordado que durante la pandemia, “cuando había un afán totalitario vestido de falso interés y de responsabilidad por parte de algunas administraciones”, desde su Gobierno simplemente dejaron “a Madrid ser” y trataron “a los ciudadanos como adultos”.

Gracias a ello, la presidenta ha destacado que Madrid se ha convertido en un lugar de oportunidades y está “más de moda que nunca”. “Ahora tenemos la inmensa responsabilidad de ayudar y contribuir a que siga creciendo de esta manera y ser un lugar de oportunidad”, ha apuntado. Ayuso ha subrayado que “la libertad y la responsabilidad van de la mano”.