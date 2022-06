Alejandra Jacinto: «No soporto el derrotismo, mi heroína es Khaleesi de Juego de Tronos»

Jurista, politóloga y activista, es portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, una portavocía que comparte con Carolina Alonso desde el 4 de mayo. Ha formado parte de la Comisión Jurídica de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Por eso su máxima es que todo el mundo tenga una vivienda digna.

¿Principal rasgo de tu carácter?

Dicen que soy una persona muy sociable, comprometida y pragmática.

¿Qué cualidad aprecias más en un hombre?

La generosidad, el sentido del humor y el optimismo.

¿Y en una mujer?

Las mismas.

¿Qué esperas de tus amigos?

Pues lo mismo, que sean generosos, optimistas y alegres. Que estén en las buenas y en las malas.

¿Tu principal defecto?

La impaciencia, sin duda.

¿Tu ocupación favorita?

Momentos cotidianos de los que más disfruto el poco tiempo que me deja la política es hacer recados por el barrio con mi hija.

¿Cuál sería tu ideal de felicidad?

Una celebración que reúna familia y amigos. Estar con la gente que quiero.

¿Cuál sería tu mayor desgracia?

Perder a un ser querido.

¿Qué te gustaría ser?

Una persona que ha contribuido a mejorar la sociedad.

¿En qué país desearías vivir?

En mi país, España, con todos los derechos sociales garantizados para todas las personas.

¿Tu color favorito?

Violeta.

¿La flor que más le gusta?

Las margaritas.

¿El pájaro que prefieres?

Las gaviotas, me recuerdan a los atardeceres en la playa.

¿Tus autores favoritos en prosa?

Almudena Grandes y Eduardo Galeano.

¿Tus poetas?

Federico García Lorca y mi amiga Belén García Nieto.

¿Un héroe de ficción?

Batman, que lucha para que Gotham sea una ciudad digna y habitable, un poco lo mismo que necesita Madrid.

¿Una heroína?

Daenerys Targaryen, más conocida como Khaleesi de Juego de tronos.

¿Tu músico favorito?

Siempre me ha gustado mucho Love of Lesbian, pero últimamente no me quito de la cabeza a Rigoberta Bandini y a C. Tangana.

¿Tu pintor preferido?

Maruja Mallo, la Frida Kahlo española.

¿Tu héroe de la vida real?

Cualquier héroe o heroína anónimo que tanto nos han cuidado durante la pandemia.

¿Tu nombre favorito?

Ara.

¿Qué hábito ajeno no soportas?

El derrotismo, ver el vaso medio vacío.

¿Qué es lo que más detestas?

La injusticia.

¿Una figura histórica que te ponga mal cuerpo?

Putin.

¿Un hecho de armas que admires?

Reconozco que me cuesta mucho admirar un acontecimiento bélico, las armas no me gustan. Si tuviera que escoger uno diría el levantamiento zapatista.

¿Qué virtud desearías poseer?

La paciencia.

¿Cómo te gustaría morir?

Con la conciencia tranquila.

¿Cuál es el estado más común de tu ánimo?

La alegría.

¿Qué defectos te inspiran mayor indulgencia?

El despiste.

¿Tienes una máxima?

Que todo el mundo pueda tener acceso a una vivienda digna y adecuada.