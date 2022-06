Miami rinde tributo a Madrid con una rotonda y Ayuso es reconocida por la hostelería

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido reconocida este sábado por la hostelería y restauración de Miami (Florida, EEUU), tras la labor que ha realizado su Ejecutivo durante la pandemia. “Frente al miedo, la zozobra, los brazos caídos y la resignación, que ni dan de comer ni ayudan en nada, decidimos ir contra el virus y no contra la gente”, ha indicado durante un almuerzo con empresarios, en el segundo día de su viaje a esta ciudad norteamericana. “Demostramos que la libertad, una vez más, funciona”, ha apuntado, para añadir que “las tendencias autoritarias lo que hacen es elegir momentos de debilidad y preocupación para hacerse fuertes y acabar con la propiedad, de manera que impongan una cultura de la subvención que no compensa, que no estimula y que lo único que quiere es dependencia pobreza, tiranía y miseria para colectivizar”.

Para Díaz Ayuso, “hay quienes se han dejado llevar por eso y solo han contribuido durante estos dos años con la pandemia a la pérdida masiva de empleos y de negocios”. “La pandemia nos puso a prueba a todos aquellos que defendemos la vida desde un punto de vista liberal, esta forma de ver el mundo alegre y próspero. Nos resistimos a sucumbir al miedo”, ha reiterado. Así, ha enumerado algunas de las medidas puestas en marcha por el Gobierno regional para evitar los cierres masivos, sacando Madrid a la calle”, con todo tipo de permisos para que bares, restaurantes o comercios pudieran tener sus negocios fuera. También ha destacado la construcción de los dos hospitales públicos para pacientes COVID (el temporal de Ifema y el Enfermera Isabel Zendal) o los hoteles que se adecuaron “para que sanitarios con familiares inmunodeprimidos pudieran descansar y no tener que volver a casa y ponerles en peligro”.

En la misma línea, ha recordado el reparto de mascarillas gratuitas para los ciudadanos, la puesta en marcha del Sistema Vigía en aguas residuales, que todavía está funcionando para seguir informando con previsión o las zonas básicas de salud para controlar los contagios. “En definitiva, hicimos todo lo que estaba en nuestra mano, utilizamos todos los medios, todos los recursos posibles para ir contra ese enemigo que era el virus”, ha subrayado.

La presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, habla durante una reunión con empresarios españoles FOTO: Antoni Belchi EFE

Reconocimiento

Después de señalar el “ejemplo” que supuso el sector durante todo este tiempo, ha agradecido el reconocimiento que se ha hecho a la Comunidad de Madrid, “a su gente y a los luchadores que, como tantos empresarios, hosteleros y ciudadanos se esfuerzan “todos días con mucho trabajo y con riesgo”. Antes del encuentro, la presidenta ha visitado una rotonda que llevará en breve el nombre de la Comunidad de Madrid y donde se instalará una escultura del artista español Eladio de Moro dEmo. Se trata de uno de sus populares osos, de color rojo y unos dos metros de altura, con la bandera de la Comunidad de Madrid pintada.