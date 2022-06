Ayuso convence en Miami a una veintena de inversores

El objetivo era estrechar lazos económicos y culturales en su viaje oficial a Miami estos últimos días y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha tenido noticias de al menos una veintena inversores del otro lado del Atlántico dispuestos a poner un pie en Madrid. «Están interesados en traer sus proyectos, llevar su patrimonio y crear puestos de trabajo» en la región, dijo tras hacer un balance positivo de su viaje, del que ha asegurado tener un gran retorno.

Pero, sobre todo, una de las ideas que se ha tratado de reforzar es la de la Hispanidad, después de que Díaz Ayuso se haya propuesto convertir Madrid en la capital mundial del español. Así, dio a conocer el próximo festival de la Hispanidad que el año pasado celebró su primera edición y que en esta ocasión se celebrará entre el 4 y el 12 de octubre próximo. «Lo hemos reforzado y vamos a realizar grandes eventos para todos los ciudadanos que visiten Madrid esos días», dijo al término de su viaje.

Durante los últimos meses se viene repitiendo la idea de que Madrid está de moda, pero la propia Díaz Ayuso ha podido constatar en EE UU la imagen que proyecta. «Me ha sorprendido la cantidad de ciudadanos que están interesados en Madrid, o bien porque tienen a sus familias, o tienen proyectos o quieren llevárselos».

Esa proyección se ha visto reforzada a través de las entrevistas realizadas con las principales televisiones de habla hispana en EE UU. Entre ellas Mega TV, que es la televisión de habla hispana más potente de EE UU, o bien Albavisión, que retransmite en 16 países hispanoamericanos, además de la CNN. «Compartimos un mismo sistema de valores, el que respeta la vida, la propiedad, la libertad», a lo que suma otra ventaja: «la mejor arma, un mismo idioma, el español. Podemos cooperar en ámbitos muy importantes: Somos lugares abiertos al mundo, enriquecidos por el mestizaje y esa alegría que no debemos nunca dejar de reivindicar por la diversidad, por el color y por los contrastes», concluyó.

Díaz Ayuso no ceja en su empeño de convertir Madrid en la capital de la música en español. Y con ese objetivo ha tratado de mantener contactos con la idea de que Madrid se convierta en una marca no solo cultural o artística, sino un reclamo turístico y una actividad económica que genere empleo. Por eso ha mantenido una reunión con el presidente de Sony Music US Latin, Alex Gallardo, al que trasladó que el Gobierno regional está desarrollando un ecosistema de atracción empresarial y de talento para consolidarla como epicentro de la música latina en Europa

El Ejecutivo autonómico es consciente de que «este género ha dejado de ser un fenómeno exótico dentro de la industria para convertirse en el quinto más vendido en este país norteamericano. De hecho, los artistas anglosajones buscan activamente colaboraciones con los hispanos. En este sentido, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha estado colaborando con esta compañía discográfica, la más grande del mundo, para organizar Hispanidad 2022 en la región el próximo otoño. El objetivo es seguir estrechando el contacto», aseguran desde el Ejecutivo autonómico.

Lazos culturales

En otros ámbitos, el viaje de Ayuso ha servido para estrechar lazos institucionales con el Condado de Miami-Dade y se ha alcanzado un acuerdo para trabajar en materia de turismo, de empleo, en materia también educativa y deportiva. Mientras, un pedazo de Madrid quedaba en Miami, donde a Comunidad Madrid tiene un reconocimiento a través de una rotonda que próximamente se construirá y en la que se ubicará la escultura del artista español Eladio de Moro dEmo, de dos metros de altura con el color de la bandera de la Comunidad. Quedaba como recuerdo a la hostelería, a los comercios y a los madrileños. La presidenta regional incluso anunció en la ciudad norteamericana que el Gobierno autonómico está trabajando en un proyecto de aceleración de empresas de las industrias culturales y creativas, junto a la creación de un fondo de inversión específico para el sector que será gestionado por una empresa privada independiente y autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).