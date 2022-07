Un paseo por las mejores fruterías de Madrid: de la preferida por Almeida a la del padre de Omar Montes

Hubo un tiempo en el que los aguacates, los kiwis o las endivias eran productos totalmente desconocidos entre los madrileños. Fue contra todo pronóstico y tras una ardua lucha de convencimiento a su padre, cuando Félix Vázquez los trajo a la frutería familiar fundada en el año 43. Por entonces, en el barrio de Salamanca había cerca de una veintena por lo que cuando no le quedó más remedio que ponerse al frente del negocio, Vázquez tuvo claro que debía marcar la diferencia. Así comenzaron a llegar a la capital productos nunca vistos antes, que ahora, cuando la frutería está punto de cumplir los 80 años, son un caramelo en plena milla de oro por ser la única que perdura y por su excelente calidad.

Como imaginarán por su ubicación en plena calle Ayala y como bien define el dueño, sus clientes «paladean muy bien». Aunque no le gusta desvelar los nombres de los famosos que suelen visitarle asiduamente, es conocido por todos que la Reina Letizia ha comprado en más de una ocasión allí y, esta misma semana, ha recibido la visita del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que buscaba un melón de la mejor calidad para un compromiso que tenía. La experiencia de tantos años, su especialidad y vender los productos en el momento óptimo son la clave de su éxito. «Procuro tener cosas que llamen la atención porque esto es como el toreo; lo importante es parar y mandar, y cuando se paran diez por lo menos uno compra», confiesa entre risas a LA RAZÓN. Esto, sumado a su impecable imagen, hace inevitable el despertar de la curiosidad de los transeúntes y basta con detenerse media hora frente al establecimiento para entender la cantidad de fotos de la frutería que circulan por las redes. «Llama mucho la atención de los turistas porque fruterías así ya no las hay ni en Madrid ni fuera de España», asegura Vázquez.

En plena temporada de frutas de hueso, que aconseja comer a todo el que entra porque es su tiempo, podemos encontrar picotas, albaricoques, melocotones o paraguayas. Estas dos últimas las han recibido hoy recién cortadas del árbol. «Nos hemos especializado en dar calidad y siempre tengo presente el sabor que tiene que tener la fruta, que es lo más importante», apunta. Esto, y su reparto a domicilio, ha hecho que desde todos los rincones de la ciudad y del país confíen en sus productos. «A pesar de los momentos de crisis que estamos atravesando, todavía hay gente a la que le gusta comer bien», sentencia. Y es que como bien dice, en ocasiones es mejor gastarse un poco más, porque lo barato a la larga sale caro.

Mejor frutería de mercado de España

Dentro de la categoría de fruterías de mercado, encontramos la mejor de España en el de Chamartín. Así la nombraron en la última edición de los Premios Golden Golds otorgados por la Asociación de Productores Hortofrutícolas de Val Venosta. Con más de 30 años de experiencia en el sector, Jaime Molinero, Carlos Zapata y Miguel Mora se unieron hace algo más de diez para crear «La Huerta de Chamartín», donde la calidad de sus productos y el excelente trato a su clientela llevó a un jurado de incógnito a otorgarles el primer puesto. «El secreto es que todo está muy bueno, que nuestro clientes buscan el mejor sabor y aquí se lo ofrecemos», confiesa Molinero. Después de tantos años en el barrio, ha sido inevitable que hayan cosechado una clientela fija y muy especial que confía en sus productos. A primera hora, acuden hasta Mercamadrid para buscar los productos de mejor calidad y dicen haber encontrado el equilibrio entre los buenos precios para una buena calidad. La crisis económica o la guerra dicen no haberles afectado en cuanto a los precios, «los precios que tenemos en la actualidad no han variado mucho a los del año pasado por estas fechas», confiesa.

Sandías, melones, mangos, melocotones, picotas o cerezas son algunos de los productos que podemos encontrar estos días, pues es su temporada y casi todos de origen nacional. A pesar de la apertura de otras fruterías por el barrio, y con género más barato, ellos defienden la calidad. «Hay muchos tipos de género; extra, primera, segunda… es imposible que unos melocotones de un euro, sean iguales que unos que te cuestan cuatro», asegura. Conscientes de que el barrio «se está haciendo mayor» y esto hace que algunos de sus clientes fijos consuman menos, y de que «se ha perdido la costumbre de ir al mercado», defienden la excelencia por encima de las grandes superficies.

Ismael es propietario de Tu fruta al Momento y padre del cantante Omar Montes FOTO: David Jar La Razon

Para aquellos que son más reacios a comerse la fruta entera e ideal para combatir las altas temperaturas que se esperan para este fin de semana, una parada obligatoria es Tu Fruta al Momento, en el número 6 de la calle Toledo. Además de ser uno de los pioneros en traer los kebab a Madrid, Ismael, es padre del cantante Omar Montes y, hace algo más de ocho años, sus zumos de fruta natural comenzaron a cosechar tanto éxito que decidió darle un giro al negocio y centrarlo solo en estos. «Los madrileños tenían mucha costumbre de beber cerveza, vino, cubatas… pero cada vez son más los que optan por los zumos de frutas», asegura a LA RAZÓN. Muchos ya le conocen como el «gurú» de los zumos, pues siguiendo las propiedades de cada una de las frutas elabora algunos que mejoran los cálculos renales, la artritis o combaten el estrés. «Muchos vienen muy estresados y siempre les recomiendo el mismo: con fresa, plátano y pera», confiesa entre risas. También tiene una receta infalible para los constipados: uno a base de ajo, piña, zanahoria y limón.

Ismael cree saber cuál es el secreto de su éxito y no es otro, que utilizar productos 100% naturales porque como bien dice: «La gente está harta de cosas artificiales». Desde Colombia le llegan las frutas más tropicales y siempre escoge los mejores proveedores. Además, gracias a los grandes congeladores con los que cuenta, puede mantener en perfecto estado de frutas de todas las temporadas y disponer de ellas durante todo el año. Esto ha hecho que tampoco haya notado la subida de precio de la fruta y que haya podido mantener sus zumos a un módico precio de cinco euros. Así, sus clientes llenan de buenas reseñas sus redes sociales y no hay nada que le haga más feliz en el mundo. Su última creación verá la luz muy pronto: «El Zumo de Papá», que aparecerá colgado junto a la foto de su hijo. Si pasan por la Plaza Mayor, no duden en probarlo.

Sin olvidar que las frutas de temporada están en su momento óptimo de consumo, contienen más vitamina A y mucha más agua para proteger la piel frente al sol y aportar un extra de hidratación. No hace falta que sea su Día Internacional, celebrado ayer, para recordar que lo más saludable es consumir cinco piezas de verdura y fruta al día.