Villacís: “No todo el mundo que no va al Orgullo en Madrid es homófobo”

La vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha dicho este viernes que “no todo el mundo que no va al Orgullo no va porque es homófobo, no es una obligación”, en alusión implícita a la asistencia del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que aún no ha aclarado si irá a la manifestación del sábado.

“El Orgullo se ha convertido en un derecho de los madrileños, pero no es una obligación”, ha recalcado Villacís en declaraciones a los medios antes de presentar el resultado de los distintos programas desarrollados desde el Ayuntamiento en relación al colectivo LGTBI durante los últimos tres años.

Ha señalado Villacís que ella sí asistirá al Orgullo porque lleva yendo toda su vida, también cuando aún no era política, y que ahora representa al Ayuntamiento de Madrid.

Ha añadido que el Ayuntamiento de Madrid pone “menos pancartas” pero luego hace “políticas de verdad, que es lo importante”, y lo que ha hecho el Consistorio en los últimos tres años “es lo que no se ha hecho nunca”.

“Nunca había tenido una política a favor del colectivo LGTBI decidida o clara”, ha indicado la vicealcaldesa, que ha recalcado que lo “importante” es hacer políticas LGTBI, y que el Ayuntamiento las está haciendo por lo que la oposición no tiene un “discurso” real.

También ha indicado que los derechos “nunca se pueden dar por ciertos y por consolidados” y que se está viendo como en otros países o también en España hay discursos vergonzosos.

En este sentido ha apuntado a los de “un concejal de Vox” -en alusión al de Alcalá de Henares, Javier Moreno de Miguel- que indicó hace un mes que el matrimonio igualitario es “retrógrado” y que los “los hijos que no son de un hombre y una mujer no son bienvenidos”.

Por ello, ha llamado Villacís a estar alerta y con la guardia “alta” y ha asegurado que el Ayuntamiento de Madrid va a ser la “resistencia” ante los discursos de odio.

La política LGTBI, desarrollada por el área social del Ayuntamiento, se basa en cinco ejes: una línea de subvenciones de libre concurrencia para proyectos de apoyo al colectivo, atención integral a familias LGTBI, acompañamiento a víctimas de LGTBIfobia, prevención del acoso escolar y un Observatorio Municipal para realizar mediciones permanentes.

Según el delegado del área, Pepe Aniorte, el 2022 el Ayuntamiento ha aumentado la cuantía de las subvenciones de libre concurrencia hasta los 375.000 euros. En total, este año se está llegando al colectivo con 656.000 euros en total, entre las subvenciones nominativas que se han mantenido en los últimos tres años y la nueva línea de libre concurrencia.

También ha destacado Aniorte que 350 personas han sido atendidas en el Programa de Atención Integral a Familias LGTBI; sobre el proyecto piloto de atención psicológica y jurídica a víctimas de agresiones por LGTBIfobia, el delegado ha señalado que se ha atendido a casi cien personas.

Sobre el Observatorio Municipal frente a la LGTBIfobia, Aniorte ha recordado que ya realizó el estudio ‘El colectivo LGTBIQ+ en la ciudad de Madrid’; y sobre las políticas de prevención de acoso escolar al colectivo LGTBI, el Ayuntamiento habilitó un módulo en la web www.violenciacero.es dirigido tanto a familias como a los propios centros educativos.