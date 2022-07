Realidad Virtual o cómo escapar de la ola de calor en Madrid

FOTO: Zero Latency

Las altas temperaturas que se están viviendo en la capital han llevado a más de uno a buscar nuevas alternativas de ocio y planes refrescantes con los que intentar pasar las consecutivas olas de calor lo mejor posible. El trabajo, la subida del precio de las vacaciones u otras razones ha provocado que muchos tengan que pasar los meses estivales en la ciudad, pero son tantas las alternativas que ofrece la ciudad que este tiempo puede ser de todo menos aburrido. Más allá de piscinas, exposiciones, cines o actividades al aire libre ahora también es posible sumergirse en varios entornos que te harán huir del calor de la ciudad y del bullicio de la urbe gracias a Zero Latency, la empresa líder en ofrecer experiencias de realidad virtual free-roam. Así podrás pasar unas vacaciones en el espacio, hacer un viaje al futuro post-apocalíptico o quizás unos molotovs en una playa de aguas cristalinas son sólo algunos de los planes vacacionales que pueden disfrutar en su sede de Madrid, el mayor centro de realidad virtual de Europa sin salir de la capital.

Sumérgete en la locura con Far Cry VR. Un viaje al este de Indonesia, concretamente a las Islas Rook, donde podrán disfrutar de playas de aguas cristalinas, arena brillante y suave, buena comida y mejor bebida. Pero todo no puede ser tan idílico, a veces es necesario un poco de diversión y aventura. Por eso, todos aquellos que decidan sumergirse en este viaje virtual serán secuestrados por Vaas Montenegro y sus hombres y se verán envueltos en una caza humana para salvar su vida. Para ello será necesario abrirse paso por los distintos lugares de las Islas Rook, sumergiéndose cada vez más en la jungla y por supuesto, en la locura. El siguiente destino es Undead Arena, un viaje en tiempo hasta los años 80 dónde vivirán un reality show algo distinto. Allí se juega por mantenerse con vida para hacerse rico. Tendrán que hacer frente a varias hordas de zombies, usar trampas para esos momentos peliagudos y sobre todo sobrevivir para no verte convertido en uno de ellos. Todo en un ambiente de ropa colorida, música divertida, pelos alocados/alborotados y muchas pruebas en un reality show donde el principal objetivo es ganar mucho dinero.

Para los amantes del tiempo, espacio y gravedad, Engineerium es su escenario perfecto. Para desafiar lo imposible deberá olvidar todo lo que sepa sobre física o matemáticas porque allí todo está patas arriba. Se trata de una de las experiencias más galardonadas hasta la fecha donde en equipo deberán trabajar para resolver los puzzles y acertijos nunca visto para poder avanzar hasta el final. Todo esto mientras se camina entre ballenas o mantarrayas. Los objetivos son desafiar lo establecido y dejar que su mente se libere. Si este último escenario ha logrado captar su atención Sigularity, otro de sus escenarios disponibles tampoco le dejará indiferente. Aquí pertenecerán a una escuadra de élite que ha recibido la misión de investigar una estación espacial militar secreta con la que se ha perdido todo contacto. No hay señales de vida, al menos humanas, y dispondrán únicamente de un blaster con cuatro modos, unas botas antigravedad y un escudo de fuerza desplegable para esas situaciones de fuego intensas. Entrar es sencillo, pero, salir no lo será tanto. Una misión que deberá cumplirse con el inconveniente de que nadie puede oírles gritar.

Estas son sólo cuatro experiencias del amplio catálogo del que dispone Zero Latency. No solo en el de Madrid, todos sus centros -Barcelona, Zaragoza, Bilbao y Terrassa- cuentan con todas las medidas para disfrutar de una experiencia segura y divertida. Un plan alternativo, nunca antes visto que promete revolucionar la oferta de ocio de la ciudad, apto para todos los públicos y para todas las temperaturas y épocas del año. La empresa pionera y líder en experiencias de realidad virtual permite la libertad de movimientos en un espacio de juego de gran tamaño y para varios jugadores simultáneamente. Con espacios de juego en cuatro continentes en ellos fusiona creatividad y tecnología para crear las mejores experiencias inmersivas de juego en realidad virtual. Por todo esto, fue nombrada como una de las 10 compañías de juegos más innovadoras por Fast Company llegando a facturar de forma global más de 20 millones de euros.

Ópera. Última oportunidad para disfrutar de Nabucco en el Teatro Real

El prestigioso director alemán Andreas Homoki, ha traído de regreso al Teatro Real la adaptación de la clásica tragedia de Giuseppe Verdi 151 años después, posicionándola justamente en la Italia del compositor, en el siglo XIX. Hoy será la última oportunidad que tendrán los espectadores para disfrutar de esta pieza tan especial, escrita en un período muy difícil para Verdi, tras el fallecimiento de su esposa y sus dos hijos pequeños.

Exposición. Desde Londres: el origen de las momias

Seis momias aterrizan en CaixaForum Madrid cedidas por el Britsh Museum de Londres FOTO: CaixaForum

CaixaForum Madrid acogerá hasta el 26 de octubre una exposición compuesta por una colección de objetos cedidos por el British Museum de Londres con la que se explora la idea de momificación y se analiza el testimonio de seis personas que vivieron en el antiguo Egipto.

Concierto. Los Brincos rememoran el rock madrileño de los 60

Fuenlabrada se viste de gala durante los meses de verano, con actividades para todos los gustos y edades. Por eso este viernes contarán con la presencia de una banda de rock madrileña muy conocida en los años 60-70. Estos no son otros que Los Brincos que actuarán esta noche a qlas 22:00 en la plaza de la Constitución. Además, el grupo de rock valenciano Los Zigarros lo harán el sábado en La Pollina.

Teatro. Cuentos y leyendas directos desde Japón

Dentro de los Veranos de la Villa 2022 mañana en la Sala Margarita Xirgu del Teatro Español tendrá lugar la última función de cuentacuentos dirigida a adultos que fusiona relatos, leyendas tradicionales y música del Japón. En colaboración de la Embajada del Japón en España y Japan Foundation, el narrador profesional Yoshi Hioki brinda una serie de mitos ancestrales del país del sol naciente.