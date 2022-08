Vivir en Madrid: ¿Cuáles son los barrios más «solitarios»?

Existe un término que, en los últimos años, ha cobrado especial relevancia en las políticas municipales: «soledad no deseada». Como su nombre indica, se trata de esa soledad que no se escoge de forma consciente y voluntaria, sino que nos viene impuesta. Y la posibilidad de que perdure en el tiempo puede afectar a nuestro bienestar y salud mental. De hecho, el Ayuntamiento de Madrid, a través de su organismo Madrid Salud, ha invertido más de un millón de euros para combatir este tipo de soledad, lo que incluye la detección, acercamiento y vinculación de aquellas personas susceptibles de sufrirla. Se estima que uno de cada diez madrileños pueden verse afectados. Y, pese a lo que pueda parecer, no hablamos única y exclusivamente de personas mayores: basta con vivir solo y sentir que nadie se ocupa del bienestar propio.

Es cierto que se trata de un mal muy subjetivo y cuya apreciación solo corresponde al individuo. Puede haber dos personas en idéntica situación, con los mismos factores de riesgo a priori, y, mientras una no tiene problemas con su soledad, la otra podría empezar a desarrollar una depresión. En todo caso, el Panel de Indicadores de Distritos, elaborado por el propio Ayuntamiento, nos permite elaborar un mapa de aquellos distritos y sus correspondientes barrios donde la soledad se hace más patente.

Hogares madrileños FOTO: Antonio Cruz

Según estas cifras, la ciudad de Madrid cuenta con 1,3 millones de hogares, de un tamaño medio por hogar de 2,55 personas. El porcentaje de mujeres mayores de 65 años que viven solas es del 9,7%, dato que en el caso de los varones se reduce al 2,9%. Una diferencia de siete puntos porcentuales entre sexos que, en algunos distritos y barrios, se amplía enormemente. Y es que, por lo general, y a tenor de los datos, ellos, al cumplir los 65 años, tienen muchas más probabilidades de vivir acompañados.

El distrito con los hogares menos numerosos es Centro: 2,03 personas por unidad familiar. De hecho, de los más de cien barrios que conforman la capital, el distrito cuenta con los dos que lideran el ranking de familias más reducidas: Cortes y Universidad, ambos con 1,98 personas de media. Por contra, el distrito de Villaverde es el que presenta hogares más numerosos, con una media de 2,84.

Un bloque de viviendas con las luces encendidas FOTO: Alberto R. Roldán La Razón

En lo que respecta a la población mayor de 65 años, Moratalaz cuenta con el mayor porcentaje de mujeres que viven solas: 12,4%. No en vano, aquí se encuentra el barrio con mayor cantidad de mujeres en esta situación: Vinateros, con un 14,8%.

Para hacerse una idea de la «brecha de género» en cuanto a la soledad se refiere, el mayor porcentaje de hombres de más de 65 años que viven solos es de un 3,4%, concretamente en el distrito de Salamanca, con el barrio de Recoletos en el primer lugar del escalafón por zonas concretas: un 4,2%.

En el lado contrario, el distrito con menos porcentaje de mujeres y hombres solos es el de Villa de Vallecas, con un 5,2% para ellas y un 1,8% para ellos.

Análisis por barrios

Centrándonos en barrios concretos, el que cuenta con hogares más numerosos de todo Madrid es Valdemarín, en Moncloa Aravaca: 3,51 personas por núcleo familiar. Algo que no es extraño en el distrito, que reúne algunas de las zonas con cifras más altas, como El Plantío (3,21) y Aravaca (3,16). A estos habría que sumar El Goloso y Mirasierra, ambas en Chamartín, con con medias de 3,29 y 3,12 personas respectivamente. Entre estos, destaca también el caso de San Cristóbal, en Villaverde, con hogares de 3,25 miembros de media. También Hortaleza cuenta con barrios que presentan cifras altas. Es el caso de Palomas (3,08) y Piovera (3,04)

En cuanto a los barrios más «solitarios», después de los ya mencionados de Cortes y Universidad, hay que citar inmediatamente a continuación otros situados en el mismo distrito de Centro. De este modo, vendrían Justicia y Sol (ambos con 2,03 personas de media), Palacio (2,04) y Embajadores (2,03). Mientras, el distrito de Chamberí, también reúne barrios con cifras especialmente bajas. En su caso, Trafalgar (2,11), Arapiles (2,17) y Gaztambide (2,19). Palos de Moguer (Arganzuela), con 2,20; Castillejos (Tetuán), con 2,21; Goya y Fuente del Berro (ambos en Salamanca), con 2,25 y 2,27 respectivamente; Pacífico (Retiro), con 2,28, y Concepción (Ciudad Lineal), con 2,30, son algunos de los que cuentan con hogares menos habitados.

Mientras, y después del de Vinateros, algunos de los barrios que cuentan con un porcentaje alto de mujeres mayores solas también se encuentran en ese mismo distrito: Moratalaz. Así, hay que incluir Fontarrón (13,6%) y Media Legua (12,9%). También cuentan con porcentajes elevados Comillas (Carabanchel), con un 13,1%; así como Casa de Campo y Ciudad Universitaria (ambas en Moncloa), con 12,7% y 12,1% de mujeres en esta situación respectivamente. Con todo, el segundo barrio que presenta en mayor medida esta forma de vida para las mayores se encuentra en Ciudad Lineal: Concepción, con un porcentaje del 14,3%.

Todas ellas son cifras muy alejadas en el caso de los varones mayores de 65 años. Después del barrio de Recoletos, los porcentajes más elevados de mayores solos se encuentran en Los Jerónimos (Retiro), con un 4,1%; Sol (Centro), con un 4%; El Pardo (Fuencarral- El Pardo), con un 3,9%; y Vinateros (Moratalaz) y Concepción (Ciudad Lineal), ambos empatados con un 3,7%.

En el lado opuesto, es decir, el de menor porcentaje de mayores solitarios, destaca el barrio de El Cañaveral, en Vicálvaro: un 0,2% de mujeres mayores de 65 y un 0,4% de hombres en la misa franja de edad que viven sin compañía. De hecho, el del Cañaveral es de los escasísimos barrios en los cuales el porcentaje de hombres solitarios se sitúa por encima. Con todo, también llama la atención el caso de El Goloso, en Fuencarral, con solo un 1,7% de mujeres y un 0,9% de hombres mayores que viven en soledad.

Así, los resultados vendrían a avalar uno de los diagnósticos detectados por el programa de Soledad No Deseada puesto en marcha por el Ayuntamiento: por el número de casos atendidos, son las mujeres las que suelen mostrar en mayor medida este sentimiento.