Encuentran el único teatro romano en la Comunidad de Madrid

Tras el convenio establecido por el Ayuntamiento de Villalbilla y la Asociación Proyecto Primitiva Cumplutum, se ha retomado la tercera campaña de excavación en San Juan del Viso. El objetivo es prolongar los sondeos que empezaron en 2017 y resolver algunas incógnitas: buscan definir la funcionalidad de algunos edificios de la antigua ciudad romana, como identificar la calle principal que se prolonga desde su punto de origen hasta la zona privada militar del cerro de San Juan del Viso. Sandra Azcárraga (directora cuya tesis doctoral sobre la romanización la trajo hasta aquí) y Arturo Ruiz (profesor de Prehistoria y Arqueología en la Universidad Complutense de Madrid) son los directores del proyecto que han atendido y mostrado los avances a LA RAZÓN.

Desde el siglo XVIII se conoce que existen restos arqueológicos de la época romana y prerromana en San Juan del Viso, pero no fue hasta los años setenta cuando se empezaron a hacer sondeos en la superficie y se encontraron unas termas. Años después, en 2011, Sandra Azcárraga y Arturo Ruiz comenzaron a hacer prospecciones e interpretaciones de fotografías aéreas a través del Instituto Geográfico Nacional y los vuelos del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA). Ese fue el momento en el que se llevaron la sorpresa de que los resultados dibujaban las líneas de una ciudad completamente urbanizada. Los delatores que dieron el chivatazo a Sandra y Arturo fueron los campos de cereales, pues tal y como la codirectora explicó a LA RAZÓN: “Las fotografías se tomaron en mayo con el cereal cultivado y, al observar que crecía de forma diferente en función de lo que presentaba la superficie, nos dimos cuenta del tesoro que estaba escondido. Encontramos un campamento que daba acceso a una gran ciudad de 30 hectáreas aproximadamente, una domus, nombre que se le da a las casas romanas, un edificio muy claro que era un templo y un teatro, que sería el primer teatro romano documentado en la Comunidad y el único en la Carpetania (zona central de la Meseta, Tajo medio)”. Los codirectores cuentan que, hasta el momento, lo que se conocía era el yacimiento arqueológico de Complutum, un conjunto de restos de la antigua ciudad romanas sobre la que hoy se asienta Alcalá de Henares, en la Comunidad de Madrid. Sin embargo, la de San Juan del Viso también lo es. Además de quedar documentada por foto aérea, la Dirección General de Patrimonio Histórico de la capital hizo un georradar en la superficie que corroboró los datos anteriormente obtenidos.

Ciudad romana de Villalbilla FOTO: M. Roselló

Una vez se recopiló toda la información, el interés principal pasó a ser la excavación de la zona. Sin embargo, el terreno presenta el inconveniente de pertenecer a un particular que se niega a dar el permiso. Esa es la razón por la que los estudios se están realizando la zona contigua, que es un espacio militar privado. “Llevamos desde 2011 intentando alcanzar un acuerdo con el dueño del terreno, proponiéndole compensaciones e intentando negociar, pero no ha habido manera”, lamenta Sandra. Actualmente está en manos de la Comunidad de Madrid gestionar la compra del solar para que pase a ser propiedad pública. “Esto era muy interesante. Nosotros vimos una cuidad enorme, con una zona militar que nos permitió hacer prospecciones del terreno y confirmó el yacimiento arqueológico. Siempre que hay uno ocurre que vas andando por el campo, miras al suelo y ves restos de cerámica. Aquí llegamos a encontrar cerámica romana, prerromana y más antigua, de la Edad de Bronce; lo que no sabíamos es si la ciudad se había extendido más hacia el sur o no. El Ministerio de Defensa y el de Cultura, que eran los competentes, nos aceptaron los permisos para ponernos manos a la obra en 2017″, explica la codirectora.

Primitiva Complutum es una asociación sin ánimo de lucro y han llegado hasta aquí gracias al crowdfunding, el convenio firmado con el Ayuntamiento de Villalbilla que les facilitó una subvención anual, y otros acuerdos con la Universidad de Alcalá de Henares, que aporta el trabajo de alumnos de arqueología e historia en prácticas reconocido de manera oficial. Hasta el próximo 16 de septiembre alumnos de grado, máster y doctorado de las Universidades de Alcalá de Henares, Complutense y Autónoma de Madrid estarán en campo junto a los directores del proyecto. También pactaron con algunos organismos locales una colaboración que les facilitase el trabajo, por ejemplo, descuentos en el bar donde comen a diario y en las camisetas firmadas o una empresa de arqueología que les hizo la topografía. Durante las excavaciones han recaudado objetos antiguos como broches de bronce que sujetaban las togas romanas, cerámica de vajillas de lujo selladas y procedentes del sur de Francia, pesa de telar y varios vidrios y metales.

Visita al yacimiento arqueológico de Villalbilla en el que se han encontrado restos de la antigua Alcala de Henares de la época romana y que posteriormente cambio su ubicación. FOTO: Jesús G. Feria La Razon

Sandra traslada a la RAZÓN su deseo de que en unos años pueda conocerse y visitarse esta ciudad que forma parte de nuestro origen y nuestras raíces: “Con el tiempo esperamos que esto se abra al público. De momento y a corto plazo no hay nada fijado, necesitamos un fuerte compromiso por parte del Ayuntamiento, que ya se ha comprometido a hacerlo museo. Pero por ahora estamos calibrando la identidad de los restos. Uno de los objetivos de este año es encontrar el Cardo Máximo (la calle principal)”.

Arturo Ruiz, el codirector de las excavaciones, declara que están luchando por definir la realización interna de esta ciudad romana: “Estamos en una parte importantísima de la ciudad y por eso esta campaña. Intentamos localizar la calle principal y de alguna manera sacar a la luz un yacimiento que había permanecido oculto durante décadas. Queremos dar a conocer a los pueblos del entorno, en concreto a Villalbilla, el potencial que tienen yacimientos de este tipo. No olvidemos que es una ciudad completa y perfectamente conservada en la Comunidad de Madrid. Creo que puede ser un precedente muy interesante a la hora de poner en valor y recuperar yacimientos olvidados. Son de crucial interés para entender el proceso de romanización en el interior de la Península Ibérica”.