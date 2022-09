En busca del único voto a Podemos en el barrio más rico de España

“Había una vez un barrio cuyos habitantes eran todos ricos”. Así empieza la investigación que inicia la periodista Eva Lamarca para averiguar el misterio que intriga a los vecinos desde las pasadas elecciones autonómicas: ¿Quién votó a PODEMOS? ¿Una escritora?, ¿una coleccionista de arte, ¿el nieto del conde? ¿la actriz Sara Sálamo? En cinco episodios reproducidos en la plataforma de Spotify podrán encontrarse las respuestas.

En las elecciones pasadas, celebradas el 4 de mayo de 2021, la mesa de la sección censal número 35 del municipio de Alcobendas, (correspondiente a la ubicación con rentas más altas) obtuvo una única papeleta en favor de PODEMOS. Es decir, de un total de 555 personas, todas ellas ricas y poderosas, solamente una votó a la izquierda de la izquierda. Prejuicio o realidad, lo cierto es que lo esperado de dicho lugar es una flagrante victoria para la derecha y los más conservadores, de hecho, el PP consiguió 366 votos (el 81%), Vox 58 (el 13%) y Ciudadanos 10 (el 2%). El PSOE tan solo 6, Más Madrid 4 y Unidas Podemos 1. De este modo, nace la búsqueda del sujeto que se ha atrevido a romper con la hegemonía y rebelarse en el censo 35.

A través de contactos, interminables interrogantes y experiencia propia, Eva Lamarca pone rumbo a la ostentosa urbanización para ponerle cara y nombre a un voto. “Álvaro (de Cózar, director, y productor junto con Pilar Sayans, de este podcast) y yo hablamos de todo, compartimos libros, música, ideas... y, cuando tras las elecciones a la Comunidad de Madrid, salió la noticia de que solo hubo un votante de Podemos en la Moraleja, Álvaro me la mandó y me dijo: Esto es una historia. En aquel momento estábamos acabando la segunda parte del podcast Xrey, pero en cuanto lo terminamos nos pusimos a desarrollar esta idea. Tengo la suerte de trabajar con un amigo que mira lo mismo que los demás, pero ve otra cosa. Presenta siempre los temas de una manera audaz, haciéndonos reflexionar sobre otras muchas cosas más...”, explica Lamarca.

Durante cinco capítulos se escucha un proceso de apuntar sospechosos, avanzar con aciertos y lamentar descartes. Entre los señalados se nombran a Juan Ussia, bisnieto del conde de los Gaitanes, el fundador de la urbanización; el arquitecto Juan Antonio García Obregón, hijo de Luis García; el constructor que compró los terrenos la familia del conde de los Gaitanes; y Eduardo Andradas, el concejal de Podemos en Alcobendas.En palabras de Eva: “A nosotros nos funciona mucho hablar, pensar qué historia queremos contar más allá de la noticia. Contarnos el uno al otro qué problemas podemos tener, qué buscamos, qué cosas nos interesan y que se pongan en discusión en el podcast. Hablamos de personajes, de escenas, de acción... trazamos un poco el mapa de nuestra investigación. Luego hay que lanzarse a llamar, a preguntar... y dejar que una cosa te lleve a otra. Después reportajear y seleccionar lo que creemos que es mejor para la historia”.

Resulta difícil imaginar un thriller de esta embergadura en formato de podcast, pues no es a lo que el “oyente convencional” está acostumbrado. Sin embargo, la periodista expresa que “quizá la mayor complejidad es se debe utilizar la imaginación para proponer ideas nuevas y contar la historia, de manera que se cree suspense, pero sin pasar a la fantasía y sin traicionar la realidad”. Su objetivo (y parece haberse cumplido) fue un podcast orientado para todo el mundo al que le apetezca pasar un rato divertido, “como las novelas de Agatha Christie, es una novela de audio para el verano”.

¿Se puede ser de izquierdas y vivir en ese barrio o todavía sigue siendo tabú? La respuesta de Lamarca es que “los prejuicios son juicios que hacemos sin conocer, pero que nos sirven para orientarnos en la vida. El problema es el peso que les concedemos. Vivimos un poco en la cotidianeidad del menosprecio. Cuando te atreves a conocer a las personas muchos de tus prejuicios se desvanecen, otros, claro, se confirman. En La Moraleja hay personas que calificaríamos de izquierdas, claro que sí, pero lo más interesante para nosotros fue darnos cuenta que, cuanto más conocíamos a las personas que entrevistamos, más complejos y llenos de matices nos parecían. Sus historias de vida, que decidieron compartir con nosotros tan generosamente, muestran lo diversos, a veces contradictorios, pero siempre interesantes que eran. Gracias a ellos hay podcast”, confiesa.

Aquellos que ya hayan tenido la oportunidad de escucharlo entero (y sin hacer spoiler) pueden coincidir en que el final del podcast es bastante atrevido por no ser lo esperado. Sin embargo, Eva explica que eso es lo bonito del proceso de investigación, ir descubriendo y aprendiendo con tus oyentes: “Nosotros no sabíamos cuando empezamos nuestras pesquisas lo que nos íbamos a encontrar. Intentamos propiciar situaciones para lograr encontrar a nuestro votante. Y, efectivamente, sin adelantar nada, sí creemos que el final está a la altura de la premisa que planteamos”.

Y, como en toda historia, siempre queda una moraleja (nunca mejor dicho). En este caso pasa por el respeto y el humor “Quizá la democracia tiene mucho que ver con el humor. Que para ser respetuoso con lo que llamamos democracia debemos tomarnos un poco menos en serio nuestras opiniones y mirarnos con más humor, porque esa es la mejor forma de poder hablar con los otros. La democracia es un juego muy serio que hay que tomarse con menos gravedad. Y yo, personalmente, trabajando en este proyecto me he dado cuenta que cuando me lo paso bien, normalmente la gente que ve el resultado se lo pasa bien también. No hay que renunciar a eso. Es un lujo y no me gustaría que fuera una excepción”, concluye la autora del podcast.

Desconocemos si la periodista nos regalará más historias capaces de, como esta, mezclar el suspense con el humor. Actualmente confiesa que compagina su trabajo en Salvados con contar sucesos junto a Álvaro y ha retomado la rutina después de un verano en Italia, el cual le ha hecho replantearse pasar el resto de su vida en Nápoles.