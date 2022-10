Soleá Morente: “No concibo el arte sin compromiso social”

En Lo que te falta, Soleá Morente cantaba que “la vida pasa [...] pero no pasa nada”. Y esa frase refleja lo contrario a su presente, pues en él no dejan de ocurrir cosas: la artista, nacida en 1985, ya no solo crea música, sino que dirige su propio programa semanal, Cariño, sabes que soy de otro planeta. “Me lo ofreció el director de Radio 3 y me pareció un proyecto súper bonito. Estoy aprendiendo y escuchando mucha música, desde La Niña de los Peines hasta Magnetic Fields, pasando por Carolina Durante, Los Punsetes o Cariño... hasta sueño con canciones”, cuenta a La Razón.

A la vez, gira con Aurora y Enrique, su último disco y una carta de amor a sus padres que se podrá disfrutar de manera íntegra y en directo el próximo viernes 21 de octubre en la sala Cool (Isabel la Católica, 6). La cantante es la única madrileña de lo hermanos —Estrella y Kiki son granadinos—, pero acude a menudo al Albaicín para visitar a su madre, la bailaora Aurora Carbonell. Y fue precisamente allí, durante la pandemia, cuando creó el álbum.

“Surge en plena cuarentena. No se podía salir y me terminé quedando en Granada con mi madre, mi abuela y mi hermano, casi seis meses en los que me refugié en la composición. En ese momento, nació la necesidad de cantarle a la relación de mis padres y al amor en general, al amor del del bueno que incluye tanto el amor propio como el amor por los demás”, recuerda.

Para ella, la relación entre sus padres fue “maravillosa e idílica”, aunque reconoce que podría tenerla idealizada, como les ocurre a muchos hijos. Si por algo se distingue el trabajo de Soleá es por combinar sus raíces flamencas con la escena alternativa a través de colaboraciones con Marcelo Criminal, La casa azul o Triángulo de amor bizarro. La también filóloga explica que siempre ha vivido en esa mezcla entre lo tradicional y la vanguardia.

“Mi padre era una persona que escuchaba, leía y veía todo tipo de de corrientes artísticas; no solo musicales, sino también cinematográficas y literarias”, cuenta sobre Enrique Morente, cantaor fallecido en 2010. Es en su primer disco cuando empieza a encontrarse a sí misma desde esa mezcla. “Estoy abierta a todas las influencias, para mí lo interesante es tener varias posibilidades. Elegir solo una a la que estar sometida para mí es asfixiante, lo llevo muy mal”, añade.

“Tenemos mucho que aprender de la cultura popular”

Prueba de ello es que este martes 18 de octubre lanza una nueva canción con La casa azul y Las negris: Vamos a olvidar. Respecto a cómo se recibe esa forma tan ecléctica de crear, señala que es una propuesta arriesgada, pues la gente tiende a entender mejor lo que es más conocido o lo que llega “un poco masticado” en lugar de un producto más rupturista impulsado desde un sello discográfico underground.

En ese totum revolutum son esenciales los Cantos Populares Españoles, un libro que la cantante heredó de su padre y al que recurre siempre que tiene dudas. “Es muy interesante, tiene temática amorosa, de declaración, ternezas... tenemos mucho que beber de la cultura popular. Cuando me quedo en blanco, abro este libro, es mágico y terapéutico, siempre tiene una respuesta para mí”, asevera.

Entrevista con Soleá Morente, cantante española de flamenco y pop rock, y actriz. FOTO: Alberto R. Roldán La Razón

Quizá por herencia de su padre, Soleá no entiende el arte si este no camina de la mano con la actualidad. “No lo concibo de otra manera, creo que la obligación del artista es estar comprometido, entonar el presente, enfocar lo que está ocurriendo y poner luz sobre lo que ocurre en el momento que te ha tocado vivir, pero también saber mirar al futuro y al pasado”.

En esa línea, observa cómo, pese a muchos progresos, el machismo sigue muy presente en la industria musical y, además, de manera sibilina. “Queda bastante por hacer, se han conseguido algunos cambios pero estamos en esa lucha que es bastante injusta y que no debería de existir. Hay mucho maquillaje también, muchas cosas que parecen mejor de lo que son. Tenemos que ir a la raíz del problema”, insiste.

Un momento especial en Madrid “Si Madrid es mi tierra, El Rastro es mi infancia, porque me criaron allí. Ahora, cuando paseo por esa zona, veo que es un barrio súper cool y underground, y se da una mezcla muy guay con el barrio gitano del Rastro de toda la vida. Y esa mezcla me encanta, cuando los domingos pasan por ahí todos los gitanos y las gitanas súper guapos, súper bien vestidos... y se mezclan con la gente de Malasaña, se crea una mezcla que me flipa, es muy especial”.

La cantante, curiosamente, reside cerca de donde transcurre La virgen de agosto (2019), película en la que participa y que dirigió Jonás Trueba, que retrata el Madrid de las fiestas de la Paloma, que es muy tranquilo por el día y cobra vida por las noches. Pero si algo valora Morente de la ciudad son las librerías, los museos, las floristerías y los teatros. “Madrid es mágica, polivalente y multicultural. Me encantan librerías como la Rafael Alberti (C. del Tutor, 57), La Central (C. del Postigo de San Martín, 8) o La Mistral (Tr.ª del Arenal, 2), son lugares muy especiales para refugiarme e inspirarme, para mí son como las iglesias”.