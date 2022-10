Las tapas multiculturales inundan Lavapiés

La bajada de temperaturas o la previsión de lluvia que se espera para este fin de semana no podrán con una de las fiestas más esperadas de la Comunidad de Madrid. Y es que cuando se trata de celebración, no hay nada que pare a los madrileños. El jueves daba comienzo la ya reconocida como la mejor fiesta de la tapa de la capital en Lavapiés. Y aunque como todos los comienzos y el hecho de que el arranque fuese en día laborable fuese algo tímido en cuanto a asistentes, el paso de las horas ha hecho que el número de público haya ido aumentado y ya han sido bastantes los que se han acercado a probar las diferentes delicias que hasta el día 30 se podrá degustar en una gran parte de los establecimientos del barrio. Once días para celebrar la multiculturalidad de Lavapiés y por ende, disfrutar de tapas y músicas del mundo. Han sido más de un centenar los bares y restaurantes que han querido participar en esta duodécima edición de Tapapiés, que también ha contado con la participación de los Mercados de San Fernando y Antón Martín, y que pretende romper un año más con todos los récords.

Entre las novedades, sus populares conciertos a pie de calle regresan al barrio, después de dos años sin ellos a causa de la pandemia. Durante los fines de semana, del 21 al 23 y del 28 al 30 de octubre, a las 13:30 y a las 20:30 tendrán lugar una treintena de conciertos, batucadas, pasacalles y animaciones infantiles al aire libre. Y es que desde 2013 Tapapiés se convirtió en el primer evento que introdujo actuaciones musicales y teatrales gratuitas en pleno casco histórico madrileño. Este año se repartirán por las Plazas de Arturo Barea, Cascorro, La Corrala y Lavapiés, además de las calles Argumosa y Miguel Servet, entre otras. La Prohibida, Megane Mercury, Volante de la Puebla y Firmado Carlota encabezan el cartel del 12º Festival Multicultural de Tapas y Música de Lavapiés.

Aunque serán hasta 24 bandas nacionales las que devolverán la música en directo a las calles del barrio, interrumpida durante tres años a causa de la pandemia: Navxja, Jexer, L Kan, Humo & Óxido, Tu peleas como una vaca, Campamento Chippewa, Pianobar, Piluka, Sarini Cuadro Flamenco.. entre otros. Además, las batucadas de New Tocados, Samba Tu Arte, Bloco Manglar, Kontrabloko, Batucada que entiende, Shambaiala y Hakuna Ma Samba. Teatro y circo, danza, cuentacuentos y talleres infantiles completan la programación. Mientras que en la parte gastronómica, han sido 80 establecimientos y una veintena de puestos de los distintos mercados los que fusionan tapas de los cinco continentes.

Otra de las novedades, es que esta edición obsequiará con premios en metálico a los ganadores. La mejor tapa valorada por el público recibirá 600 euros, la segunda 300, mientras que la tercera, que será la que mejor maride con Estrella Damm, la cerveza que patrocina este certamen por decimoprimer año consecutivo, 200 euros que se canjearán por compras en comercios asociados de Lavapiés. Además, la inauguración que tuvo lugar el pasado jueves, se celebró en el centro cultural La Casa Encendida, que quiso sumarse así por primera vez al festival de tapas y música del barrio. Lo hizo con una madrina de lo más viral, la gastroinfluencer Clara P. Villalón que impartió un showcooking de tapas.

MADRID, 20/10/2022.- La chef Clara Villalón prepara una tapa durante la inauguración este jueves en la Terraza de la Casa Encendida (Madrid) de la 12a edición de Tapapiés, la Ruta Multicultural de la Tapa y la Música que tendrá lugar del 20 al 30 de octubre y en la que participan más de 100 bares y restaurantes del barrio de Lavapiés. El evento está organizado por la Asociación de Comerciantes de Lavapiés, que integra a los mercados municipales de San Fernando y Antón Martín. EFE/Chema Moya FOTO: CHEMA MOYA EFE

Desde entonces, todos los asistentes, pueden probar las tapas por un euro y medio y aquel que la quiera acompañada de un botellín o caña, podrá hacerlo por solo tres euros. El público podrá votar sus tapas favoritas desde la página web enlavapies.com, donde también podrán conocer la información completa de cada tapa y local. Además, la gran mayoría de ellos ofrecen a todo el que lo desee versión vegetariana, vegana y sin gluten.

Como cada edición, Tapapiés ha querido incorporar a algunas de las nuevas aperturas como Carmencita Brunch, Le Croustillant, La Fresca, El Rincón del Cabo, Darbuka Bar y el puesto de Pepín Lorite Pescadería y Degustación del Mercado de Antón Martín. Sin olvidar clásicos que se reinventan, como el centenario Barbieri. LA RAZÓN ha querido conocer y degustar alguna de estas tapas, porque todas sería físicamente imposible. Por ello, ha hecho una pequeña ruta con propuestas de todas las clases y gusto y ha podido charlar con algunos de los debutantes y veteranos del certamen.

Mapa de Tapapiés FOTO: M. Roselló

La primera parada la hacemos en Viva Chapata, en el 43 de la calle Ave María. Uno de los primeros veganos del barrio con más de 23 años de historia y de los primeros locales que participaron en la primera edición de Tapapiés. Su propuesta para esta duodécima es una brocheta thai, vegana, que han hecho con seitán (proteína vegetal que elaboran ellos mismos), pimiento rojo y verde intercalados que fríen en tempura y que pintan con una salsa tailandesa y sésamo.

Mapa de Tapapiés FOTO: M. Roselló

Dos números más, entramos en la centenario Café Barbieri para probar su Bruschetta Barbieri. Elaborada con productos típicos de La Toscana y con la que pretenden exaltar los ingredientes naturales y de calidad. Para ello sobre una rebanada de pan han untado una crema de puerros salteados con queso mascarpone sobre la que han colocado una loncha de lomo de cerdo cortada de forma muy fina. Para rebajar la grasa de esta y aportar ese toque fresco, sobre esta han añadido más queso mascarpone con ralladura de limón y para acabar, un punto crujiente con la parte verde de los puerros, cocidos en almíbar y posteriormente fritos.

Bruschetta Barbieri del centenario Café Barbieri. Un viaje a La Toscana FOTO: José Antonio Rojo

Nos trasladamos a la calle Argumosa, concretamente al número 12, para conocer a otro de los debutantes de esta edición. La Fresca apuesta por una tapa de fusión perfecta entre Venezuela, España y Japón con su arepa de carrillera estofada. Una elaboración de Ricardo, su chef peruano, que ya habían introducido en su carta y que el éxito entre sus clientes les ha impulsado a presentarla como tapa para el concurso y con la que esperan alcanzar la victoria.

Arepa de carrillera estofada de La Fresca. Fusión perfecta de Venezuela, España y Japón. FOTO: José Antonio Rojo

En el número 15, África Fusión nos propone viajar hasta Senegal con su thiebou vegetal. Un plato tradicional del país compuesto por arroz senegalés y un guiso de brócoli, zanahoria, patata y cebolla con salsa de mostaza. Desde su apertura en 2014, no ha habido edición de Tapapiés en la que no hayan participado e incluso, llegaron a alzarse con la victoria con su tapa en 2018. Este es sólo una muestra de una cocina casera que han trabajado hasta ahora y que han decidido dar giro. Una fusión con la cocina mediterránea que verá la luz en los próximos meses.

Thiebou vegetal de África Fusión. Viaje a la tradición de Senegal FOTO: José Antonio Rojo

También la tradición es la apuesta clara de El Económico. Para esta edición han optado por matrimonio. Un boquerón en vinagre y una anchoa sobre una base de pan, tomate rallado que aderezan con un preparado de perejil, ajo y aceite. Un clásico de la cocina madrileña, como toda su cocina, que saben no defraudará a nadie. Por su experiencia en el certamen, Rafik Sidki Alaoui, uno de los socios del emblemático restaurante dice conocer las claves para que una tapa sea perfecta. Tiene que ser práctica en su elaboración, que se coma fácilmente y que sea fresca y no pesada porque la gente suele hacer en estos casos una ruta, por lo que comerá varias.

Matrimonio de El Económico. Un clásico de la cocina madrileña FOTO: José Antonio Rojo

Hace solo ocho meses, directo desde Malasaña aterrizaba en el barrio Carmencita Brunch. Y aunque esta es su especialidad, con los objetivos de que cada vez más personas les conozca y prueben su tipo de cocina han apostado por el concurso. Con el lema «Ser y hacer barrio», cuentan ya con vecinos que se han convertido en clientes asiduos y han logrado que Lavapiés tenga más visitantes de otros rincones de la ciudad. Su apuesta es un plato que siempre tienen en carta y que es el buque insignia de su menú: los huevos benedictinos. La idea principal es que en tres bocados puedas degustar su Bowl Benedictino: crema de aguacate, huevo escalfado, salsa holandesa, tira de bacon crujientes, patatas de boniato y una tostada de pan. Su menú lo completan hamburguesas, platos mexicanos, tostadas francesas, cocteles y zumos naturales.

Bowl Benedictino de Carmencita Brunch en tres bocados FOTO: José Antonio Rojo

La tapa ganadora la conoceremos el lunes 31 en el Mercado de San Fernando. Mientras que la votación popular concluirá el mismo día 30 a las 14:00. Desde su primera edición en 2011 Tapapiés conecta las barras de los cuatro puntos cardinales de Lavapiés, aromas y sabores regionales se hermanan con las exóticas cocinas del mundo. Paladar y corazón vuelven a latir al son de otras culturas. Como lo hace en su día a día el barrio y Madrid.