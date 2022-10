Así será diciembre en el Teatro Pavón y los planes que no te puedes perder este fin de semana

El Teatro Pavón arrancará el próximo mes de diciembre una nueva etapa en la que propone a los espectadores una programación de calidad y grandes espectáculos. Su aforo de más de 600 butacas permitirá un nuevo tipo de programación de gran formato que situará este escenario como plaza teatral de referencia. Mientras que el Grupo Luchana, a su cargo, vuelca en el Pavón su experiencia para estrenar proyectos de notable valía y atractivo cultural. Como «¡Ay, Carmela!», de José Sanchis Sinisterra, protagonizada por Cristina Medina y Santiago Molero, subirá el telón el 2 de diciembre y alternará sus funciones con el musical familiar «Cuento de Navidad», basado en la obra de Charles Dickens y protagonizado por Fernando Cayo.

Ron Lalá ocupará el Pavón entre el 23 de diciembre y el 22 de enero con la desternillante «Villa y Marte» y con «¡Shhh! La reina del silencio», su primera obra dirigida al público familiar. El estreno absoluto será el 25 de enero de «Contra acciones», interpretada por Candela Peña y Pilar Castro cerrará la primera fase de la programación que se desarrollará hasta marzo. La música también formará parte importante de las actividades escénicas, dando cabida a artistas actuales y a músicas tradicionales, como la copla o el flamenco.

Teatro. Tristán Ulloa protagoniza «True West»

Tristán Ulloa protagoniza una versión de la comedia negra del dramaturgo estadounidense San Shepard. Una función escrita por Eduardo Mendoza y dirigida por Montse Tixé que se podrá ver desde el 28 de octubre al 27 de noviembre, de martes a domingo, en la Sala Fernando Arrabal (Nave 11) de Naves del Español en Matadero. «True West» profundiza en las relaciones familiares y la rivalidad personal.

Concierto. Franz Ferdinand inunda de indie rock escocés el Wizink Center

Creada en 2001 en Glasgow (Reino Unido), Franz Ferdinand es una conocida agrupación de pop rock alternativo liderada por el cantante Alex Kapranos. Lleva más de 20 años de carrera creando himnos generacionales y fue a comienzos de este año cuando anunciaron una gira de conciertos en la que repasar todos sus grandes éxitos. Canciones que serán incluidas en el primer recopilatorio oficial de la banda, «Hits To The Head», disco que también da nombre a una gira que, como no podía ser de otra forma, tendrá esa noche una parada en el WiZink Center de la capital.

Feria. Lo último en bodas, bautizos y comuniones

Desde el próximo viernes y hasta el domingo, el Pabellón 6 del recinto ferial IFEMA MADRID acogerá una nueva edición de una feria dedicada a la celebración de eventos festivos como bodas, bautizos, comuniones y todo tipo de fiestas sociales. Una cita que aglutina a más de 300 empresas del sector de productos y servicios para este tipo de actividades. La cita perfecta para descubrir las últimas propuestas en celebraciones.