Maestro Joao: “Soñaba con ser reconocido por los demás y lo he conseguido”

Hace muchos años, su tía abuela le indicó que, para alcanzar su sueño de ser un artista reconocido, antes debía ejercer como tarotista. En su momento, Maestro Joao no entendió el mensaje, pero tiempo después y tras ver cómo se fue desarrollando su vida, comprendió que la conversación fue profética, pues fueron precisamente las cartas las que lo llevaron a ser una de las personas más recurrentes en formatos de entretenimiento en televisión y radio, así como una de las celebridades más queridas por los jóvenes y uno de los gays más influyentes para Diez Minutos, pero esto no ha sido siempre así.

“Durante la mayor parte de mi vida, no me he sentido protegido por el mundo gay, pese a que he hecho mucho por la causa antes que nadie, en un entorno más peligroso que el actual. Entre los gays también hay homofobia, y creo que no cumplo con el prototipo de activista, para el que quizá hay que tener un físico o una edad determinados”, relata el astrólogo a LA RAZÓN.

Joao dio el salto a la televisión como vidente, pero se percataron de su carisma y le incluyeron en el reality que lo llevó a estar presente, como comentarista, en diversos programas del prime time, Supervivientes 2018. Esto no fue casualidad: desde pequeño, tuvo claro que quería que la gente le quisiera, ansiaba formar parte del mundo que veía a través de una televisión en blanco y negro. Según recuerda, creció en una familia muy humilde entre Ventas y Aluche, donde sigue viviendo con su madre de 92 años.

Entrevista Maestro Joao. FOTO: Alberto R. Roldán La Razón

Con tan solo 13, Joao comenzó a trabajar como camarero en el Mercado Barceló. Durante esa época, se hizo muy popular por su simpatía y su exuberante apariencia. Entonces, comenzó a bucear en el mundo de los artistas y, bajo el nombre artístico Joaquín Jurado, actuó como transformista en un Chueca que poco tiene que ver con el emblemático barrio actual, pues lo recuerda como un “gueto”.

Pese a recordar esa fase de su vida con mucho cariño, Joao aspiraba a hacer shows como él mismo, sin camuflarse en otras artistas. “Fue una lucha muy grande, necesitaba ser yo. No estaba a gusto porque, cuando llegaba al camerino tras hacer transformismo, aquello desaparecía y me lo llevaba a casa en una bolsa, del mismo modo que cuando iba a programas como el de Pepe Navarro”, apunta sobre un problema que enterró definitivamente con su participación en el concurso de Bulldog TV, donde se mostró, al fin, sin artificios.

La Gran Vía, su antídoto contra la tristeza “Aluche hace que no se me vaya la cabeza, mis vecinas me llaman por mi antiguo nombre, me preguntan por mi familia, me hacen encargos... pero también me ha marcado mucho la Gran Vía. Cuando he estado decaído o agobiado, la he recorrido de una punta a la otra, dejándome llevar, observando a la gente... y, al llegar al final, ya se me había pasado. En esa calle hay tanto mundo, tantas cosas diferentes... por otro lado, las iglesias son muy especiales para mí. Cada vez que voy a un sitio nuevo, las visito. Siempre le digo a la gente que, cuando uno entra por primera vez a una iglesia, tiene que pedir tres deseos y que, de los tres, uno se le cumple seguro”.



Además, le hizo recuperar la infancia y hacer todo lo que no había podido de pequeño por falta de recursos; algo que le llevaba, por ejemplo, a ser el último que pagaba el colegio cada mes, una escena que recuerda con mucho pudor. Eso sí, de lo que más disfruta en la actualidad es de la radio, y por ello estrenará el próximo jueves 10 de noviembre un podcast en Los 40 Principales —cadena en la que debutó como locutor a principios de año—, con una controvertida entrevista a Cristina Cifuentes en la que le preguntará “lo que nadie se había atrevido a preguntarle antes”.

De la radio, Joao destaca que no tiene tanta conciencia de la cámara como en televisión, pero sí de su voz. “Me permite ser yo sin artificios, puedo ir sin maquillar... en televisión, lo primero que pienso siempre es en el vestuario, mientras que en la radio me preparo lo que tengo que decir, va por delante mi pensamiento”. El artista confirma con una sonrisa que ha cumplido con aquel propósito de ser reconocido y querido, pese a algunas polémicas que le persiguen, por ejemplo, por defender fervientemente a Rocío Carrasco:

“Me rechaza la gente en contra del feminismo o del colectivo gay, y eso me encanta. Me han hackeado la cuenta, he ido a la policía a denunciar amenazas... y no daría ni un paso atrás, merece la pena, la lucha no es un parque de atracciones; las críticas son efímeras y, al venir de desconocidos, no me afectan”. Con todo, presume de estar en un momento maravilloso, un estado en el que colabora Santi Rubiales, su Rubio, con quien tiene una relación abierta desde hace dos años.

Entrevista Maestro Joao. FOTO: Alberto R. Roldán La Razón

“No me siento juzgado, pero la gente no lo comprende. Piensan que lo hacemos para acostarnos con todo el mundo y hacer intercambios de parejas, o porque él es 30 años más joven que yo, pero no es así. No me apetece estar con otras personas, pero tengo esa puerta abierta por si surge, y no le estaría engañando. No me pregunto todo el día dónde está o por qué no me coge el teléfono. Estoy tranquilo, sé que se lo pasa bomba conmigo”, expone sobre su visión del amor. Con su característica positividad, Joao no duda al confiar en que las cosas mejorarán aún más. Habrá que esperar para ver si se cumplen sus vaticinios.