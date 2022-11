Los mayores de Orcasitas se levantan contra los bancos: “No somos idiotas”

Somos vecinas mayores, pero no idiotas, La banca siempre gana, y si pierde lo pagamos los ciudadanos o A grandes beneficios, menores servicios son algunas de las consignas que se pudieron leer y escuchar este martes en Orcasitas. Los vecinos de la zona se concentraron en el chaflán de la confluencia entre la calle Gran Avenida y la calle Rancho para quejarse de la falta de accesibilidad de las sucursales bancarias.

El problema afecta tanto a las personas mayores como a las que tienen dificultades en el acceso a las sedes electrónicas, e incrementa la brecha digital, que es como se llama a cualquier distribución desigual en el acceso, uso o impacto de las tecnologías y la comunicación entre grupos sociales.

Cuando hacer una gestión pasa a ser una odisea

“Da mucha impotencia no poder resolver tus asuntos y tener que recurrir a familiares para cualquier operación, es humillante», relata Félix López-Rey, de 74 años, a LA RAZÓN. La movilización fue convocada por la Asociación Vecinal Orcasitas después de que numerosos vecinos compartieran el malestar común ante esta situación que les obliga a hacer varias horas de espera en las sucursales cada mañana, sufriendo las inclemencias climáticas y en ocasiones con estados de salud vulnerables, después de que se haya ido limitando paulatinamente el tiempo de atención presencial.

Concentración para pedir accesibilidad en ls entidades bancarias para las personas mayores. FOTO: Gonzalo Pérez Mata La Razón

“Creo que aprovecharon la pandemia, es como cuando vienen las guerras, en las situaciones malas siempre hay gente que las aprovecha y gana más dinero, aquí todavía no hemos vuelto a la normalidad”, describe Félix. En su día a día, esto convierte a muchas personas poco relacionadas con el entorno digital en dependientes para gestiones tan sencillas, pero imprescindibles, como un ingreso, una transferencia, el pago de una tasa o el cobro de la pensión.

Aunque los vecinos insisten en que saben que el problema no es culpa de los empleados, algunos narraron en la concentración que no se sienten bien tratados por quienes les atienden desde unos mostradores cuya disponibilidad sigue disminuyendo, y tienen claro que la solución a esto pasa por la contratación de más trabajadores.

Así, para los manifestantes es especialmente indignante ver cómo mengua la atención a los clientes a la par que las ganancias de los bancos no dejan de crecer. Asimismo, los vecinos afearon que las comisiones hayan aumentado a la vez que disminuían los servicios. Y, siguiendo con la vertiente económica del conflicto, aseguran que en no pocas ocasiones se les cobra más de lo debido al dar por hecho que no se van a enterar por ser personas mayores, más proclives al “despiste”.

“Estoy seguro de que esto no pasa en una sucursal de Goya, de Jorge Juan o de Conde de Peñalver, porque el trato no es el mismo; pero somos personas y tenemos los mismos derechos, aunque nos sintamos ignorados por el Ayuntamiento. No vamos a dejar que nos sigan humillando y vamos a acudir a quien haga falta” asevera López-Rey, que añade que les han llegado a recomendar que se cambien a las oficinas de San Fernando de Henares, a media hora en coche.

El afectado señala, como dueño de una administración de lotería, cómo se ha vuelto imposible conseguir monedas. “Si tienes que pagar algo, o te lo hace alguien o tú mismo, pero siempre antes de las 11:00 horas. Internet está muy bien, pero tienen que entender que aquí hasta hace poco había que estampar la huella dactilar para cobrar la pensión”, exige el portavoz.