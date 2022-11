Almeida prefiere tener en frente a a Rocío Monasterio que a Ortega Smith

No contemplar una prórroga de los presupuestos actuales para 2023 sería una “irresponsabilidad”. Así de difícil ve el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, la posibilidad de poder aprobar el proyecto de cuentas de Madrid. De hecho, ha avanzado que el Área de Hacienda está trabajando en esa alternativa, lo que provocaría que “no puedan hacerse obras `y equipamientos necesarios en Madrid, que la Policía, Samur y Bomberos vean incrementados sus presupuestos y que los madrileños se ahorren 120 millones en impuestos”. Y todo, añadió, porque “Javier Ortega Smith no puede ir con su coche por la Gran Vía”. Así, el alcalde se refería a la “línea roja” del portavoz de Vox: o se eliminan las restricciones de los vehículos en el Centro de la ciudad, o no se sentará a negociar.

“Javier Ortega ni está ni se le espera en Madrid. Lo tenemos claro desde hace tiempo. Pisa Madrid de forma ocasional y con planteamientos que no son asumibles”, afirmó el regidor tras la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, celebrada en el distrito de Barajas. Para empezar, critica el hecho de que “una persona, solo para sentarse a hablar, diga que ya tiene líneas rojas. Y que, después, ya verá si apoya o no los presupuestos. Este Gobierno no puede aceptar ese chantaje. Este Gobierno puede sentarse a hablar, pero no ceder a lo que consideramos un chantaje: o hace usted esto, o ni siquiera me siento a hablar”. Y es que, añadió, “no puede haber ningún madrileño que entienda que haya líneas rojas” solo para sentarse a negociar.

El alcalde insistió en que su Ayuntamiento tiene la “mano tendida” hacia los grupos municipales, Vox incluido. Y en esa mesa de negociación pueden sacar “todas las cuestiones que consideren pertinentes”. “Si Javier Ortega no quiere sentarse a negociar y no sabe justificar el hecho de que haya votado a favor, se haya abstenido y haya votado en contra de anteriores presupuestos, y no sabe salir del lío en el que se ha metido... que no nos utilice a nosotros de excusa”. Así, considera que su negativa a sentarse con el Consistorio es algo que “tendrá que explicar él a todos los madrileños”.

Almeida ha llegado a la conclusión de que “el problema no es tanto con Vox como con Ortega Smith”. Así, ha comentado que, hace unos días, Rocío Monasterio, portavoz del partido en la Comunidad de Madrid, aseguraba que “no tenía líneas rojas para sentarse a negociar”. “¿Alguien entiende que la portavoz regional diga eso y que el portavoz municipal diga que es imposible? Es muy difícil de entender. A mí me encantaría tener a una interlocutora como Rocío Monasterio”, reflexionó.

También se refirió a unas palabras de Ortega en las que ha dicho que hoy no apoyaría una Alcaldía de Martínez-Almeida. “Entonces la alcaldesa sería Rita Maestre. Lo digo para que los madrileños tomen nota de cara a las próximas elecciones: según sus palabras, Javier Ortega está dispuesto a que pueda haber un Gobierno de izquierdas en la ciudad de Madrid.

Por su parte, la vicealcaldesa, Begoña Villacís, afirmó que los presupuestos presentados “no son los finales, porque estamos abiertos a negociar”. “Hay cosas de fondo que queremos hacer, como bajar el IBI al mínimo. Y creo que las personas que votan a Ortega Smith también lo quieren. Más que quererlo, lo necesitan”, añadió. Y si bien el “fondo siempre es negociable”, considera que “las formas en política también son importantes. Y el matonismo político es inaceptable. No solo tenemos un problema con Ortega Smith, también lo tenemos con Vox. Lo que Vox no ha querido para sus afiliados, se lo está dando a los madrileños. Madrid necesita unos presupuestos, un socio fiable con el que se pueda hablar. Las formas son incompatibles con el matonismo político. Y no debemos obediencia a nadie salvo a los madrileños”, concluyó.

Tanto Villacís como Almeida recordaron que su equipo de Gobierno ha sido capaz de llegar a acuerdos, como el pasado año con el Grupo Mixto Recupera Madrid. “Hemos demostrado que hemos podido alcanzar acuerdos, quizá es por eso por lo que el resto de grupos municipales no quieren negociar”, reflexionó el alcalde.

Recupera Madrid: “No es imposible”

Mientras, Luis Cueto, uno de los dos concejales que conforman Recupera Madrid en el Grupo Mixto, ha asegurado que “no es imposible que Madrid tenga presupuestos en 2023″. De hecho, ha avanzado que, ayer miércolas, la concejala de Hacienda y Personal, Engracia Hidalgo, “nos llamó para sentarnos a negociar y estamos dispuestos”. Ahora bien, “estamos dispuestos siempre y cuando el Ayuntamiento cumpla lo que pactó para los presupuestos de 2022 y estamos dispuestos siempre que el alcalde hagavlo que nosotros creemos que hubiera hecho Manuela Carmena en una situación similar, remangarse y empezar a actuar”.

Una de las peticiones de Recupera Madrid es que “el alcalde ponga a disposición de los ciudadanos de la ciudad todo el aparato sanitario de Madrid Salud para suplir las carencias de quien desde la comunidad no atiende a nuestros ciudadanos. Si esas circunstancias se cumplen nosotros estamos dispuestos a ir la semana que viene a plantear nuestras condiciones y nuestras peticiones”.