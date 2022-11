¿Le ha tocado organizar la cena de empresa? Estas son las soluciones

¿Es usted el encargado de deliberar donde celebrar el almuerzo o la cena con sus compañeros de trabajo? En estas líneas se lo ponemos fácil, porque le servimos en bandeja varias ideas. Allá vamos. Si lo que les apetece son ricas recetas del sudeste asiático elaboradas a partir de productos locales al servicio de técnicas asiáticas reserve en BAAN. La propuesta son dos menús (el corto son 45 euros y el largo, 85. Tel.: 911 08 89 00). Para abrir boca, un cóctel de bienvenida para acompañar los dumplings de cerdo ibérico, la samosa india de curry suave de boniato, la vieira a la parrilla con salsa holandesa y velo de papada ibérica y el pad thai de panceta crujiente glaseada en soja y mirin. Como platos fuertes, el bao relleno de cola de langostino frito con panko japonés y el curry Panang con muslo de pollo de corral. Incluso, también proponemos viajar a México con el paladar gracias a las elaboraciones de Roberto Ruiz. No tarde y hágase con su mesa en Barracuda, donde compartir la esencia del Pacífico mexicano. La idea es escoger uno de los dos menús, en los que destacan el tan reconocido guacamole del chef, el panucho de cochinita pibil, el ceviche verde de langostinos, el taco de carnitas de pato, la lubina a la talla, el aguachile de arrachera y el famoso tuétano a la brasa con tostadas de atún rojo y emulsión de chiles serranos. De postre, la espectacular torrija tres leches elaborada con masa de croissant, una auténtica delicia que no dejará indiferente a nadie (65 y 75 euros. Tel.: 911 08 89 99). Seguimos viajando, porque Llama Inn es el novísimo concepto situado en el 2 de Conque de Xiquena. Luis Cornejo ofrece tres propuestas (55, 65 y 80 euros. 915 56 15 48) en las que destacan los anticuchos de corazón de vaca o caballa, los ceviches de atún, viera o de pulpo, las ostras con crème fraîche y yuzu, la presa tonkatsu con udon, pepino tsukemono y hatcho miso y su icónico lomo saltado para tomar con crepes de cebollino, ajíes encurtidos, palta y crema de rocoto. ¿Conocen Totó? Es el italiano que cuenta con Rafa Nadal como uno de sus socios y Jorge Dávila es uno de los artífices de su éxito. Comparta con los suyos que pueden escoger entre tres menús (a partir de 55 euros. www.totorestaurants.com) en los que no faltan sus ya conocidas pastas y pizzas. Por las noches, hay música napolitana en vivo y un dj set alarga la sobremesa hasta el cierre. Así son “le notti di Totó!”.

Nos ponemos castizos, así que, por qué no, dejar que presida la mesa un cocido, pero no cualquiera, sino con el de Casa Carola. Ya en la mesa, la croqueta de cocido -que sirven con copa de cava-, antecede a la sopa de fideos; los garbanzos con patata nueva y verduras frescas y las carnes de añojo y pollo, chorizo de sarta, morcilla, tocino ibérico, codillo de jamón y huesos de caña. Se puede encargar para llevar y celebrar el Año Nuevo en casa. Asimismo, ofrecen otros menús en los que no hay cocido, pero los platos están elaborados con alguno de los ingredientes que han quedado en la olla. Para grupos de más de doce personas hay opción de barra libre.

Jamón para comer y llevar

En el número 72 de Gran Vía, encontramos una de las sedes del Museo del Jamón, la perfecta para sentarse a la mesa y en la que dejar que la sobremesa se alargue en alguno de sus salones. Recomiendan varios menús, como el del «Buen Gusto», que comienza con una ración de un jamón de calidad, déjese aconsejar, y de un queso. Continúe con una paella o una sopa de mariscos, entre otros primeros. Como segundos, el ragout de ternera o la merluza a la romana. Antes de abandonar el local, eche un vistazo en la charcutería, merece la pena, y converse con el profesional, quien le recomendará los mejores productos de una calidad-precio imbatible para degustar en casa durante las reuniones familiares que se avecinan.

Rubaiyat FOTO: Rubaiyat