Directora general para la desigualdad de trato

La Directora general para la Igualdad de trato y Diversidad Étnico Racial del Ministerio de Igualdad (les juro que existe) me ha bloqueado en Twitter. No es un chiste, lo juro también. Alguien que cobra por velar, supuestamente, por una igualdad en el trato me ha dado un trato diferente. Debería bloquear a todo el mundo o dimitir, considero. Todo se debe a que ella defendía que, en la Cabalgata de Reyes, el rey Baltasar tenía que ser negro, no un blanco pintado, porque eso es racismo histórico y estructural. Yo defendí que, puesto que ninguno de ellos era ni mago ni rey, tampoco pasaba nada porque no fuera negro o pelirrojo. Es una ficción, una representación dirigida a un público infantil que cree en la magia y al que queremos ilusionar.

Ofenderse porque el rey Baltasar no sea negro es como ofenderse porque en The Walking Dead los zombies son interpretados por señores vivos, la mayoría caucásicos, caracterizados como tales. Con su látex y su sangre de coña. ¡Y respirando! La zombiefobia está también a la orden del día, me temo. Todo eso dije, más o menos, y a Rita Bosaho le sentó fatal y me bloqueó. Rita quiere que el color de la piel sea el criterio de selección. La raza como único mérito. Yo lo entiendo: Rita está ocupando ese cargo, cobrando del erario, debido al color de su piel. Su único mérito para estar ahí es ese. Alba González, quien fue designada para ocupar ese puesto, renunció a él en 2020 propiciando su nombramiento para, en sus propias palabras, hacer más visible la presencia de «colectivos racializados». No miento pues si digo que está ahí por negra, que es la manera de decir lo mismo pero sin eufemismos farragosos y victimizantes. ¿Cómo no va a defender a un Baltasar negro de verdad y a unos zombies bien muertos?