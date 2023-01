Novatos en la política con ganas de ser alcaldes

Fernando Romo ha estado estos últimos días muy ocupado. Tiene un despacho de abogados en Algete y el cierre del año da siempre trabajo «extra» cuando se asesora a empresas en materia fiscal. Esta circunstancia puede que cambie en 2023 porque Fernando, de 62 años, licenciado en Derecho, en Ciencias Empresariales y máster en tributación y derecho fiscal con 19 años de trabajo en la banca a sus espaldas está dispuesto a dar el salto a la política. Esta vez sí. Siempre había estado en terceros o cuartos escalones apoyando al PP desde los años noventa, cuando se afilió al partido, pero ahora ha vuelto a pasar el tren por su puerta y ha decidido cogerlo.

La «culpa» la tiene el coordinador de la zona y alcalde de Valdeolmos-Alarpardo, Miguel Ángel Medranda que, además, es muy amigo de Fernando Romo. Un día se presentó en el despacho que tiene abierto encima de la casa de sus padres y «me sorprendió su visita, la verdad. ¿Y qué te pasa ahora? ¿En qué te puedo ayudar? -recuerda que le preguntó- Me respondió que esta vez no le pasaba nada, sino que lo que venía es a proponerme que me presentara a alcalde». Claro que, «cosas así hay que pensarlas, porque esto te modifica la vida a ti y a los que te rodean: se lo consulté a mi mujer y a mis tres hijas y me dieron su aprobación. Además se da la circunstancia de que tengo un equipo de gente trabajando en mi despacho que funciona muy bien. Lleva muchos años y más que mis empleados son mis amigos y hasta mi segunda familia».

Así las cosas, será el candidato del PP por Algete en las próximas elecciones de mayo. Fernando es muy conocido en esta localidad situada al noroeste de Madrid. Y no solo por su trabajo, sino también por ser hijo de «la Juli». «Mi madre falleció en mayo y los vecinos dicen que era una institución. Y no les falta razón. Era panadera y ha dado pan a cuatro generaciones desde que en Algete solo estaba su tienda y otras tres más. La panadería era el centro de reunión del pueblo y ayudó a mucha gente», dice orgulloso.

Ya sabe qué cosas le gustaría cambiar si fuera alcalde. Una de ellas poner a su pueblo en el mapa. «Desde que tengo uso de razón, Algete ha sido cabecera de la zona pero, de un tiempo a esta parte, los pueblos colindantes han ido creciendo y nosotros nos hemos que dado en el furgón de cola». Entre sus proyectos también figuran resolver los problemas de densidad de tráfico de la carretera que comunica el Casar de Talamanca con Madrid, crear un tanatorio en el municipio y conseguir que el tren ligero llegue hasta Algete.

Fernando no es el único candidato que salta a la arena política para hacerse con el bastón de mando de su municipio. El mismo paso ha decidido darlo Lidia Cerezo, abogada de 28 años, nacida en Somosierra y residente desde hace varios años en El Vellón, un municipio de 2.000 habitantes en el que decidió instalarse con su pareja y crear una familia.

Después de hacer el máster de Abogacía y trabajar en el Banco Santander, decidió montar su propio despacho especializado en temas fiscales. Su padre es ganadero y empezó asesorando a otros profesionales del sector a través de la Asociación de Ganaderos de Madrid. Pero confiesa que, desde muy pequeña, le ha gustado la política. Y en esto puede que tengan algo que ver sus antecedentes familiares porque su dos abuelos fueron alcaldes hace años: uno de Somosierra y el otro de Serrada de la Fuente.

Nunca se había afiliado al PP ni tenía una idea clara, en un principio, del partido por el que presentarse, pero «estoy en el PP porque me gusta la gente que tiene ahora y creo que puedo hacer muchas cosas para cambiar lo que ocurre en mi pueblo».

Ya quería haber optado en anteriores elecciones a la alcaldía, pero no parecía el momento oportuno porque se encontraba creando su propio despacho. Ahora tiene una hija de dos años y cuenta con el apoyo de su marido para dar el paso. «Me animó la alcaldesa de Madarcos e Isabel Díaz Ayuso me gusta porque es una persona que dice las cosas como las siente y se preocupa por la gente. Y eso es lo que necesitamos y lo que voy a hacer yo si me eligen alcaldesa». Lidia dice que es importante vivir en el municipio para conocer sus problemas de primera mano porque «la alcaldesa actual (PSOE) reside en Alcobendas». Al ser un lugar pequeño, ya cuenta con las críticas que pudieran surgir si fuera alcaldesa, pero lo que no entiende es cómo su pueblo aún no tiene una piscina municipal. Ese sería el primer proyecto que abordaría. También cree imprescindible crear una residencia de mayores porque «hay mucha gente de edad, o al menos necesitarían un centro de día, un sitio donde estar y luego poder volver a su casa». De lo que está convencida es de que «puedo hacer muchas cosas» porque han pasado cuatro años y «el pueblo está muy dejado y yo tengo una niña de dos años y quiero que viva en el mejor lugar posible». Otra de sus preocupaciones es la seguridad: «No hay Policía y la gente que quiere hacer algo viene aquí». A eso se une la «falta de infraestructuras: no hay pistas de pádel, el polideportivo está cerrado, lo mismo que el campo de fútbol y el suelo de la plaza del pueblo está levantado».

Quien también entiende de números es Ana Calero, candidata por el PP a Villanueva del Pardillo y economista de profesión. Inició su carrera en el mundo financiero trabajando para distintas entidades bancarias y después, durante más de 20 años, se ha dedicado a la Consultoría de Negocio y Tecnológica, y a la Dirección y Gestión de Recursos Humanos en grandes empresas multinacionales. Tiene experiencia en gestión y liderazgo de equipos y también se aventuró en el mundo empresarial trabajando por cuenta propia. Y en esto « reconozco que el mundo de Emprendimiento es apasionante».

Ana se considera una persona «cercana y empática, tolerante y liberal». Casada y madre de dos hijos, hasta hace poco tiempo había visto siempre la política desde «la barrera». «Reconozco que he sido muy critica con decisiones y actuaciones que se han llevado a cabo en este ámbito. Sin embargo, la madurez y el sentido común me han llevado a la convicción de que es muy fácil criticar cómodamente desde el sillón de tu casa, pero si no haces nada para cambiar las cosas, pasas a formar parte del problema».

Asegura que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha sido para ella «una fuente de inspiración». A lo que suma «ser consciente de la preocupante situación por la que atraviesa actualmente España». Esos fueron los factores que la llevaron a dar un paso al frente y a aceptar el reto de presentarse a la próximas elecciones municipales de su localidad. «Fue un compañero y amigo, actual concejal del PP en Villanueva del Pardillo, quien me animó a dar el paso y me propuso como candidata a la alcaldía del municipio. Necesitaban un perfil que diera un nuevo impulso al partido, con formación y experiencia en gestión, que fuera capaz de unificar y renovar el PP en el municipio. Tras semanas de trabajo con afiliados y simpatizantes a nivel local, y miembros de la dirección territorial, se acordó por consenso que yo fuera la candidata», relata.

Son muchas las cosas que querría hacer por su municipio. Por citar algunas, en su interminable lista figura recuperar las zonas verdes, que «presentan un estado muy deficiente»; pasando por invertir y mejorar las infraestructuras claramente insuficientes para la población actual del municipio y que provocan serios problemas de forma cíclica; apostar por la transición ecológica y energética del municipio; soterramiento de las líneas de alta y media tensión; mejorar e invertir en nuestra Policía Local y en Protección Civil, así como en determinados edificios municipales, colegios públicos y escuelas infantiles; otro punto clave para mí como empresaria y emprendedora que soy, es el apoyo al tejido comercial y empresarial...Quiero convertir mi municipio en referente del noroeste.