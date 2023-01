La estrategia de Reyes Maroto para ser alcaldesa: califica de “genial” un vídeo que se mofa de Madrid

Tras asegurar ayer que Manuela Carmena participará en la campaña electoral del PSOE, la candidata de este partido a la Alcaldía de Madrid, la ministra Reyes Maroto, se ha visto envuelta esta viernes en la polémica. La titular de la cartera de Turismo ha publicado un mensaje en su perfil de Twitter un mensaje en el que celebra y califica como “genial” un vídeo elaborado por el programa Polonia, de la televisión regional catalana, y que básicamente consiste en una mofa constante de Madrid. Se trata de una parodia del vídeo que la Comunidad de Madrid presentó la pasada semana con motivo de Fitur y en el que participó Mario Vaquerizo.

“Sencillamente geniales”, ha destacado Reyes Maroto al comentar el vídeo. Una de las primeras en contestar a la candidata del PSOE ha sido la consejera de Cultura de Madrid, Marta Rivera de la Cruz: “Esta señora que aplaude un vídeo que hace mofa del estilo de vida de los madrileños quiere ser alcaldesa de Madrid. Esta señora que se burla de una campaña turística de Madrid es ministra de turismo. Vaya joya de ministra y de candidata”.

Vaya joya de ministra y de candidata. https://t.co/8fgJmiWhkr — Marta Rivera 🇪🇸 (@CiudadanaMartaR) January 27, 2023

Francamente, yo no me veo representada ni el Madrid rancio del spot del PP ni en esa mirada llena de prejuicios de Polonia. Madrid es imperfecta pero genial: es mi ciudad favorita del mundo. Y claro que seguimos diciendo mazo 😉 — Rita Maestre 🌾 (@Rita_Maestre) January 27, 2023

También la candidata de Más Madrid al Ayuntamiento, Rita Maestre: “Francamente, yo no me veo representada ni el Madrid rancio del spot del PP ni en esa mirada llena de prejuicios de Polonia. Madrid es imperfecta pero genial: es mi ciudad favorita del mundo. Y claro que seguimos diciendo mazo”. El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha asegurado por su parte que “nunca he entendido como la izquierda pretende ganar confianza de los madrileños insultándolos, riéndose de ellos o despreciándolos. Que lo haga un programa catalán quizá. Que lo refrende la que quiere ser alcaldesa es de traca”.