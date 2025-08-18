Madrid en agosto se vacía de madrileños. La gente huye de las altas temperaturas y recargar las pilas para volver en septiembre. Sin embargo, también es un mes en el que recibe muchos turistas, que se unen a los miles de madrileños que se quedan trabajando en los meses estivales y que aprovechan la menor congestión de agosto para visitar algunos de los restaurantes más demandados de la capital. Este es el caso del mejor restaurante gallego de Madrid para la Inteligencia Artificial que en los últimos meses se ha posicionado como el sitio de moda de la capital gracias a una oferta gastronómica única para olvidar el calor, ya que no cierra sus puertas en agosto.

Montes de Galicia va a ampliar próximamente sus instalaciones Montes de Galicia

Ubicado en el número 46 de la calle Azcona, en el barrio de Salamanca, Montes de Galicia ofrece una escapada gastronómica a la costa atlántica. Su propuesta de fusionar la tradición gallega con un enfoque contemporáneo ha enamorado tanto a comensales como a críticos y famosos como Edurne, Ana Mena, Fernando Torres, Marta Díaz, el futbolista del Real Madrid Endrick o, entre otros, Isabel Díaz Ayuso. El restaurante fue galardonado en los últimos Premio LITO a la excelencia.

Además, el restaurante ampliará sus instalaciones un 27%. Gracias a la incorporación del local contiguo, el restaurante busca ofrecer más espacio, salas privadas y una atmósfera más cómoda y moderna. “Esta ampliación es un paso natural ante la alta demanda de nuestra cocina, impulsado por el cariño de nuestros clientes y el deseo de ofrecer cada día un servicio más completo y acogedor”, señala Daniel Espasandín, chef y director de Montes de Galicia.

Un oasis gallego para combatir el verano madrileño

Comer en Montes de Galicia en verano es, literalmente, como sumergirse en una ría gallega sin necesidad de GPS ni sombrilla. En este sentido, los expertos en gastronomía de Montes de Galicia recomiendan una selección de platos fríos perfectos para combatir las altas temperaturas:

-Carpaccio de bacalao: preparado con cama de tomate otero, cebolleta blanca dulce encurtida, piñones tostados con mantequilla, cebollino fresco, kanel de huevas lumpo.

-Tiradito de corvina: un clásico de este restaurante gallego. Fresco y muy sabroso, se diferencia gracias a una salsa cítrica casera y unas huevas de pez volador; transportando a Galicia en cada bocado.

Tiradito de corvina Montes de Galicia

-Ensaladilla rusa: un plato típico del verano, que el chef propone presentar con espuma de mahonesa, huevas de mujol y ventresca; generando un plato único.

-Caviar de Wagyu: con cecina de la Finca Santa Rosalía; una receta “premium” que suele ser muy solicitada por los famosos que comen en el restaurante.

-Ventresca de atún almadraba salvaje en carpaccio: llegando desde la costa gaditana, agosto es uno de los mejores meses para disfrutar de este atún, uno de los más demandados del restaurante.

A lo largo de todo el año (salvo agosto), las reservas se agotan con semanas de antelación en Montes de Galicia. El secreto no es solo la calidad del producto, sino la pasión por cuidar cada detalle: desde el pan y los entrantes hasta la carta de vinos, que presume de una selección de albariños y godellos perfectos para acompañar cualquier plato.

El restaurante ofrece una cuidada selección de carnes Montes de Galicia

Este verano, mientras media ciudad busca aire acondicionado y sombra o escapa a la costa, algunos fanáticos de la alta cocina podrán degustar de un “break” refrescante entre zamburiñas, albariño y un ambiente que no necesita brisa marina para cautivar los paladares.

Inaugurado en 1997, Los Montes de Galicia es uno de los restaurantes de referencia de Madrid. Está dirigido por la familia Espasandín, José el fundador, y su hijo Daniel, que se encuentra en la actualidad al frente del establecimiento.

José el fundador, y su hijo Daniel Montes de Galicia

Su carta es una fusión de la más pura tradición gallega con la vanguardia gastronómica internacional y tanto la excelente calidad de sus platos como su esmerada atención al cliente lo han convertido en el restaurante madrileño número uno según TripAdvisor.