“Abriga tu agua”: el consejo del Canal de Isabel II para evitar la congelación de los contadores

El frío intenso que atenaza a la Comunidad de Madrid estos días lleva camino de mantenerse o incluso ir a peor ante una nueva ola que llega a la Península. Ante esto, y en previsión de problemas en el día a día de los madrileños, el Canal de Isabel II ha retomado la campaña “Abriga tu agua” en la que recomienda a los usuarios proteger sus contadores para evitar su congelación, tras recibir 20.000 avisos por cortes de suministro durante el temporal Filomena.

Con la llegada de las bajas temperaturas, “un simple gesto de protección de esta instalación puede evitar que se produzcan averías y roturas y, por tanto, cortes en el suministro de agua”, indica el Canal.

Los técnicos aconsejan proteger el contador de las heladas empleando algunas medidas sencillas: “Hay que comprar un poco de corcho-pan y ponerlo en el cajetín por detrás y por delante, o bien papel burbuja o de periódico metido en una bolsa de basura, por ejemplo, para que no se moje. También se puede poner ropa vieja para evitar problemas”.

Con estas medidas, “podríamos aguantar en condiciones hasta unos menos 11 o 12 grados”, dicen. “Lo ideal es si abrimos el grifo y no sale agua, es no forzarlo”, señalan.

Además de lo anterior, cubrir las tuberías que rodean el contador con espuma de poliuretano, porexpán u otro material aislante ayudará a evitar posibles problemas.

Si va a estar fuera de su domicilio durante un período prolongado y, por tanto, el agua de la instalación interior no va a correr, es recomendable cerrar la llave de entrada de agua y vaciar la instalación interior: así se evitan roturas por congelación. Si se produce una congelación en el contador y la vivienda queda sin suministro de agua, no debe forzarse la llave de paso.

El objetivo de esta campaña divulgativa y de servicio público, que será difundida en prensa, radio, televisión y soportes digitales, es hacer llegar a los usuarios “recomendaciones sencillas para proteger los contadores de agua ante la previsión de heladas”.

Entre ellas destacan la revisión de “la puerta del armario donde se ubica el contador y verificar que está bien cerrada. También se puede tapar con poliespán”, se insiste.

A ello se suma la protección del hueco interior del armario con papel de periódico arrugado, lana, fibra de vidrio o cualquier tejido aislante.

Otra medida es cubrir las tuberías que rodean el contador para evitar que se enfríe demasiado: pueden emplearse coquillas, espuma de poliuretano, papel de burbujas e incluso trapos o ropa de abrigo vieja.

Además, si el usuario va a estar fuera de su domicilio durante un periodo prolongado y, por tanto, el agua de la instalación interior no va a correr, es recomendable cerrar la llave de entrada de agua y vaciar la instalación interior.