Madrid: golpe a la banda que robaba relojes de alta gama en la "Milla de Oro" y Chamberí

La Policía Nacional ha desarticulado una banda dedicada al robo con gran violencia de relojes de alta gama que actuaba en los distritos madrileños de Salamanca, Chamberí y Centro, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

Las funciones que ejercían estaban claramente diferenciadas entre marcadores, autores materiales y 'mulas', siendo el objetivo de estas últimas, sacar los relojes del país para distribuirlos en el extranjero y así obtener un gran beneficio económico.

Finalmente, los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables de cuatro robos con violencia e intimidación, así como dos en grado de tentativa, pertenencia a grupo criminal y un delito contra la salud pública, siendo decretado el ingreso en prisión de todos ellos.

La investigación se inició el pasado día 16 de octubre cuando se tuvo conocimiento de que cinco varones habían intentado apoderarse de un reloj de alta gama en una céntrica calle madrileña.

La víctima consiguió zafarse de los agresores que le abordaron por la espalda cuando se disponía a entrar en su portal. Además, el mismo día 16 de octubre, los cinco detenidos consiguieron apoderarse del reloj de una mujer cuando se encontraba sola en el interior de un aparcamiento de la capital.

Robos violentos

Las pesquisas policiales permitieron averiguar que tan solo dos días más tarde, en el distrito madrileño de Chamberí, los mismos varones se acercaron a un hombre con una actitud afable, aprovechando el clima distendido que habían creado para, en un momento determinado, arrancar el reloj que portaba, provocándole lesiones en su muñeca por la fuerza empleada.

Además, a finales del mes de octubre en el distrito madrileño de Salamanca, intentaron robar otro reloj sin que finalmente consiguieran su propósito. A la salida de un restaurante y propinando repetidas zancadillas A principios del mes de noviembre, los detenidos cometieron otros dos robos.

En el primero de ellos, se abalanzaron sobre la víctima después de que la misma saliera de un restaurante y, en el segundo de los hechos, uno de los autores se aproximó a su objetivo tratando de distraerle preguntándole por una dirección, tendiéndole finalmente su mano como gesto de agradecimiento y, cuando este gesto fue correspondido por la víctima, el varón aprovechó para agarrarle de la muñeca y hacerle repetidas zancadillas hasta que se apoderó del reloj que portaba.

Los investigadores pudieron constatar que en todos los hechos los cinco hombres realizaron una previa diferenciación de funciones. Algunos de los detenidos se encargaban de cometer el hecho delictivo como autores materiales, aproximándose a las víctimas e interactuando con ellas.

Por otro lado, los marcadores de los objetivos realizaban un estudio previo de los trayectos y domicilios de las víctimas y, finalmente estarían los conocidos en el argot policial como "mulas", encargados de sacar los relojes al extranjero para posteriormente venderlos y conseguir un gran beneficio económico.

Drogas y más 7.200 euros

El día 12 de noviembre, los agentes tuvieron conocimiento de que uno de los detenidos se disponía a abandonar el país, motivo por el que se estableció un amplio dispositivo policial.

En la intervención, se logró detener a este varón que portaba entre sus pertenencias un reloj de alta gama, gran cantidad de dinero en efectivo y más de 1.600 pastillas de rivotril. Fueron practicadas tres entradas y registros en domicilios, en las que fueron localizados varios relojes de alta gama, dinero, tarjetas de crédito, teléfonos móviles y prendas de vestir que habitualmente utilizaban para la comisión de los hechos delictivos.

Además, durante la práctica de una de las entradas domiciliarias, uno de los detenidos trató de deshacerse de uno de los relojes arrojándolo a un patio interior del edificio, siendo recuperado por los agentes en ese mismo momento.

Por todos estos hechos, se procedió a la detención de los cinco varones, como presuntos responsables de cuatro robos con violencia e intimidación, así como dos en grado de tentativa, pertenencia a grupo criminal y un delito contra la salud pública, siendo decretado el ingreso en prisión de todos ellos.