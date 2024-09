Adrià Salas: «A todos nos gustaría jubilarnos con La Pegatina, eso está claro»

Tras más de dos décadas de giras, discos y éxitos, el grupo catalán La Pegatina está listo para tomarse un respiro. Su despedida tendrá lugar el próximo 5 de octubre en el Wizink Center. Sincero y reflexivo, Adrià Salas, cantante y líder del grupo, nos cuenta sobre la decisión de parar, su evolución personal y creativa, y lo que el futuro podría deparar para la banda.

Después de tantos años de recorrer escenarios, 2025 será un año de descanso para La Pegatina. «Necesitamos refrescar, volver a los inicios, a lo que sentíamos las primeras veces», comenta Adrià con un aire nostálgico, reconociendo que, tras más de dos décadas en la carretera, el grupo ha llegado a un punto de madurez.

Empezaron con 20 años y sus vidas han cambiado. Con las circunstancias personales y el agotamiento acumulado, la necesidad de un cambio se ha hecho evidente. «Llevamos mucho tiempo y hemos hecho de todo. Se ha acabado una etapa», dice, subrayando que este descanso es clave para recuperar la ilusión y encontrar un nuevo enfoque.

Tomar la decisión de parar no fue fácil, pero según Adrià, fue algo que se fue sintiendo en el grupo de manera progresiva. «Algunos lo sintieron antes, otros después, pero todos sabíamos que era necesario». La vorágine de giras, grabaciones y compromisos había dejado poco espacio para la reflexión, y el agotamiento creativo se hacía notar. «No teníamos tiempo para que pasaran cosas sobre las que escribir», confiesa. En un fin de semana de retiro organizado por su manager, el grupo tuvo la oportunidad de hablar abiertamente sobre sus sentimientos y aspiraciones. «A todos nos gustaría jubilarnos con La Pegatina, eso está claro», afirma, pero también destaca la importancia de buscar un equilibrio entre la vida personal y profesional. «Desde que soy mayor de edad, no he tenido veranos, siempre me ha pillado fuera de gira», añade, revelando el sacrificio que ha supuesto dedicarse por completo al proyecto. Contento con el trabajo, sostiene: «Nos hemos entregado al 300%».

La Pegatina Cedida

Mantenerse relevante en la industria musical no es tarea fácil, y La Pegatina ha sabido adaptarse y asentarse a lo largo de los años. Desde sus inicios, fueron pioneros en lo que ahora sería un imprescindible para cualquier artista emergente: la comunicación digital. Recuerda cuando el grupo estaba vendiendo su primer concierto en la Sala Apolo a través de Fotolog y siendo de los primeros en tener presencia en redes sociales. Sin embargo, Adrà admite que hoy es más difícil llegar a la audiencia sin recurrir a la publicidad. «Las frustraciones llegan pronto cuando las cosas no funcionan a la primera», señala, destacando la importancia de tener paciencia y perseverar.

La consolidación de La Pegatina se debe, en gran medida, a su autenticidad. Adrià enfatiza que hacer música solo por vender no es sostenible a largo plazo. «Primero de todo la música tiene que conectar con el propio artista», comenta, sugiriendo que seguir las modas no siempre es la mejor estrategia. Para ellos, la música es una forma de realización personal, algo que va más allá del éxito comercial.

Definir el estilo de La Pegatina es complicado, y Adrià lo sabe. «Cuando empezamos, se usaban conceptos como mestizaje y fusión», recuerda. Pero con el tiempo, dejaron de lado las etiquetas y se han concentrado en lo que realmente importa: la conexión con su público. «El estilo es más la forma de tocar, el timbre de la voz, las letras», reflexiona, reconociendo que lo que realmente caracteriza a La Pegatina es su capacidad de hacer disfrutar a todos los que asisten a sus conciertos. «Todos coinciden en que van a pasárselo bien», dice con orgullo.

Después de tantos años, Adrà ha aprendido mucho sobre la industria musical. «Es un proceso continuo de aprendizaje», dice, refiriéndose a la complejidad del funcionamiento de discográficas, derechos de autor y sellos. Pero quizás la lección más valiosa ha sido aprender a equilibrar la vida personal con el proyecto profesional, ya que «es importante dedicarnos tiempo a nosotros mismos y echarnos de menos», confiesa.

En cuanto a su proceso creativo, el cantante lo describe como algo que depende mucho de su estado de ánimo y las experiencias del momento. «A veces pienso en el amor, otras en la política», dice, aludiendo a que la inspiración llega de manera inesperada, por ejemplo, cuando va por la calle. Pero también se toma su tiempo para sentarse y reordenar ideas, se trata de «escucharse a uno mismo y saber cuándo toca».

A lo largo de los años, para él es fundamental actualizar su música y sentir que conecta con ella, asegurándose de que lo que canta hoy sigue representando quién es. «Me gusta cantar cosas nuevas, sin olvidar, por supuesto los momentos nostálgicos y canciones de toda la vida que encantan al público», afirma. Sin embargo, admite que hay música que ya no lo representa y le sorprende escucharse en letras de hace años. «Si la música te acompaña durante tu vida, cambia y evoluciona contigo».

Un hasta luego

El 2024 será un año de celebración y despedida temporal, con un gran concierto en el Wizink Center de Madrid. Adrià describe al público madrileño como «el más abierto y divertido», destacando la diversidad de edades que llenan sus conciertos. «Es increíble cuando llegas al escenario vacío y después todo lleno de gente. Es un reto ir al Wizink pero también lo es llenarlo», admite entre risas.

Este concierto será una oportunidad para hacer un repaso a toda su carrera, con temas de todos sus discos y algunas colaboraciones especiales, como Vicco, gran amiga de la banda. «Será un hasta luego», asegura, dejando la puerta abierta a lo que el futuro les depare. No obstante, ya han anunciado que en 2025 estarán de vuelta.

Con este respiro a la vista, La Pegatina se prepara para una pausa que promete ser transformadora. Como ellos mismos dicen, es el momento de tomar distancia para volver con otra ilusión, otro cariño y otro enfoque.

Y aunque el futuro esté en pausa, una cosa es segura: la música seguirá siendo su principal forma de expresión y conexión con el mundo.