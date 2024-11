Alcobendas: la ciudad de Madrid que crea empleo para el doble de su población

Cada día unas 75.000 personas van a trabajar al municipio de Alcobendas. Esto significa que llegan a diario más del 60% de los habitantes de la ciudad (119.416). O en palabras de la alcaldesa popular Rocío García Alcántara: «Generamos empleo para el doble de nuestra población activa». Estos trabajadores llegan cada mañana a alguna de las 16.700 empresas, según las cifras de septiembre de este año de la concejalía de Distrito Empresarial, Fomento del Empleo, Comercio, Consumo y Licencias. De estas, 821 son grandes compañías y 679 multinacionales. Este volumen de empresas en el municipio madrileño ha hecho que Alcobendas sea la segunda ciudad en España en volumen de facturación empresarial, según datos del Ayuntamiento y de la Asociación de Empresarios de Alcobendas (AICA), además de ser la segunda que más contribuye al PIB de la Comunidad de Madrid. En su objetivo por ser «la locomotora económica del norte de la Comunidad», García considera como factores importantes para la atracción de las empresas «la baja presión fiscal», la cercanía geográfica con la capital y la «cercanía con el empresario». Según la alcaldesa, no se quedan solo en las grandes empresas, sino también «cuidan el comercio local». El objetivo es que «esos trabajadores que vienen todos los días consuman comercio local», tal y como explica en conversación telefónica Mario Bellido, presidente de la asociación de comerciantes y hosteleros de Alcobendas «La Menina».

Alcobendas lleva siendo mucho tiempo un punto de destino para las empresas. Pero la alcaldesa considera que desde su llegada al poder en 2023 «han potenciado mucho esa parte de oficina de atracción de inversiones» y se han instalado más de 500 empresas en la localidad. También señala la «buena relación» que mantienen con «Invest in Madrid», la oficina para promoción de inversión extranjera de la Comunidad de Madrid, cuyo primer foro se realizará en Alcobendas el próximo 18 de noviembre.

Luis Suárez de Lezo es el secretario general de AICA (que tiene casi 1.000 asociados) y ostenta este cargo desde hace 15 años. «En Alcobendas hay un polígono industrial de toda la vida y ya había dos grandes parques empresariales, el de Arroyo de la Vega y el de La Moraleja». Pero poco a poco ha ido transformándose, dice por teléfono. «Esos grandes edificios de oficinas que han venido instalándose se han transformado en consonancia con la realidad empresarial del país. Ahora hay empresas más tecnológicas, como MasMóvil. Ahora están viniendo menos empresas tan grandes pero sí vienen pequeñas y medias empresas, muy buenas empresas», aunque añade que el año pasado llegó la sede corporativa de Carrefour.

También ha cambiado el foco, según comparten la AICA y el Ayuntamiento, quienes destacan tres sectores: el farmacéutico (con empresas como Pfizer, Teva o Lilly), el del motor («Alcobendas es sede nacional de seis de los grandes grupos de fabricantes de automóviles del mundo: Ford, Mercedes Benz, Toyota, Renault, Kia y Volkswagen») y el tecnológico (como Cisco). «Estamos tratando de atraer empresas del sector farmacéutico biotecnológico, del sector de la movilidad, del sector financiero y del sector tecnológico, que sean pequeñas, medianas de mucho valor añadido y que quieran estar en entornos de gran empresa», afirma Suárez.

Según el Partido Popular de la ciudad, su estrategia para esta atracción es la «baja presión fiscal». «Somos el municipio con la presión fiscal más baja de la Comunidad». También su cercanía con el empresario, con el Alcobendas HUB, una oficina local de atracción de inversiones: «Hacemos seguimiento a las empresas. Para buscarle emplazamiento si lo necesitan, o buscarle parcela y también de buscarles casa o incluso colegios para sus hijos, porque también es muy difícil cuando viene un CEO de una empresa importante, a mediados de año, encontrar algún colegio».

En total, Alcobendas cuenta con siete parques empresariales (Parque Empresarial La Moraleja, Parque Empresarial Arroyo de la Vega, Casablanca, Miniparc, Omega, Arbea y El Juncal) y dos polígonos Industriales (Polígono Industrial Alcobendas y Valdelacasa), y parques comerciales como Río Norte. Desde el consistorio destacan un dato: que las primeras 50 empresas de Alcobendas facturan el doble que las empresas de Barcelona (66.000 millones vs 34.000 millones) y que solo se encuentra por detrás de Madrid en facturación.

Ahora hay menos espacio. «Esta prácticamente lleno», dice Suárez. «El nuevo parque empresarial de Valdelacasa se está rematando ahora. Eso acabará con las posibilidades de crecimiento empresarial de la ciudad. Después de la pandemia se están reduciendo espacios empresariales, o sea que donde una empresa está en un edificio entero, pues a lo mejor deja una planta libre y ahí están rellenándose con otras empresas. O sea que hay espacios empresariales más pequeños y algún edificio grande todavía».

Uno de los problemas de esta atracción de empresas son los atascos, por la cantidad de gente que viene, aunque también es notable la que se va (calculan desde el ayuntamiento que son unos 40.000 los residentes que se desplazan a otros lugares cada día), en una ciudad que está cerca del Aeropuerto y a unos 15 kilómetros de la capital. «Es verdad que estamos muy bien comunicados porque tenemos Metro, tren, autobuses. Pero tenemos un problema en la A-1», señala la alcaldesa. «Mucha gente viene a trabajar y el kilómetro 41 de la A-1 en hora punta es el que más atascos tiene de toda España. Yo ya he escrito una carta al ministro [de Transportes y Movilidad Sostenible] Óscar Puente pero no me ha contestado todavía. Estamos muy preocupados y estamos buscando esas alternativas», explica García, que además añade los «problemas con el Cercanías en la Comunidad».

Sin embargo, el ayuntamiento dice también compaginar ese esfuerzos en atraer grandes empresas con cuidar las tiendas más pequeñas. «Cuidamos muchísimo al pequeño comercio. Todos los viernes me reservo desayunar en un distrito [de los tres que hay] para visitar los comercios y conocerlos», cuenta García.

«Alcobendas pasó de convertirse en una ciudad dormitorio a una gran ciudad. Hubo un desarrollo urbanístico muy importante que fue la época más gloriosa del comercio local. Luego empezaron a incentivarse los centros comerciales y ahora mismo el comerciante está rodeado de grandes centros comerciales y el comercio tradicional se ha resentido bastante», explica Bellido. El empresario, que tiene una peluquería, lleva dos años en el cargo de presidente de «La Menina», pero la asociación se creó hace tres. Desde entonces se han asociado entre 70 y 75 comercios locales que incluyen: peluquerías, ópticas, clínicas dentales, ferreterías, hostelería. «El hecho de que Alcobendas sea un polo de atracción de grandes empresas es interesante porque puede traernos una población nueva, una población con un nivel adquisitivo más alto. El problema está en el cómo atraer a ese público nuevo hacia los comercios tradicionales», dice. Según su opinión, el ayuntamiento está poniendo el foco en el comercio, y es importante porque para Bellido deben colaborar. Y menciona la campaña municipal «Decoramos tu cierre», que es gratuita y consiste en que artistas pintan las verjas metálicas de los comercios. El objetivo es buscar que esos trabajadores consuman en el comercio local. «Que conozcan que a poquitos minutos de su centro de trabajo tienen la posibilidad de hacer compras, de comer en restaurantes o de arreglarse el pelo…».