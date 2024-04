Alcorcón deniega a Desokupa el uso de un espacio municipal para una charla

El Ayuntamiento de Alcorcón ha denegado a Desokupa el acceso a un espacio municipal de la localidad para dar una charla, lo que ha sido contestado por la empresa anunciando que la trasladará a otro espacio, para denunciar al Gobierno municipal por "vulneración del derecho al honor". "Alcorcón y este equipo de Gobierno no dará acogida, bajo ningún concepto, a grupos que se lucran del odio. En un país democrático los problemas se resuelven con instituciones fuertes, no con matones. Y de ahí no nos van a mover", ha afirmado el segundo teniente de alcalde de Alcorcón, Jesús Santos (Ganar Alcorcón).

El Ejecutivo ha respondido así ante el anuncio que días antes hacía Desokupa de que se iba a llevar a cabo un encuentro con el fundador y dueño de la empresa, Daniel Esteve, el próximo 19 de abril en el Centro Cívico Los Pinos. Santos ha insistido en que no hay cabida en los espacios públicos de la localidad para "una empresa que se dedica a coaccionar y amenazar de forma violenta a personas, saltándose cualquier tipo de proceso legal o de actuación de las fuerzas de seguridad". La concejala de Cultura, Raquel Rodríguez, también de Ganar Alcorcón y responsable de la cesión de los espacios culturales, ha afirmado que los espacios culturales de la ciudad "son espacios para crear comunidad, no para destruir". "Aquellas asociaciones y empresas que disfrace el odio en alarmas sociales no pueden tener espacios públicos. Quien se salta la ley y usa la violencia para lucrarse debería ser ilegalizado y, desde luego, en lo que dependa de nosotras no tendrán espacios públicos que les sirva de alta voz", ha aseverado. "No queremos que nuestro país se convierta en el salvaje Oeste, donde se ajustan cuentas pagando y extorsionando", ha añadido Santos por su parte.

Tras estas declaraciones, desde Desokupa han respondido afirmando que el encuentro sí se llevará a cabo en Alcorcón pero en una nueva fecha y espacio. Tambien han interpuesto una denuncia contra el concejal y el Ayuntamiento por "vulneración al derecho al honor". "¿Quieres guerra? ¡Pues has venido a buen sitio a buscarla! ¡Nos vemos en los juzgados y en las calles! ¡No me extraña que Alcorcón esté hasta arriba de okupas! Los defienden desde el Ayuntamiento", ha sido el mensaje que ha lanzado Esteve desde sus redes sociales al segundo teniente de alcalde de Alcorcón. Esteve insiste en un vídeo que no tiene "ni una sola condena" que avale la afirmación de Santos de que la empresa se dedica a coaccionar y amenazar de forma violenta. Los abogados de Desokupa reclaman 18.000 euros a los concejales, que realicen una publicación en sus redes sociales "donde reconozca que han vulnerado" el derecho a su honor pidiendo disculpas por su publicación y que se mantengan por lo menos tres meses. "Tienen diez días para solucionarlo de manera amistosa", ha advertido.