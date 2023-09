Almeida califica al PSOE como el "partido de la sumisión a Pedro Sánchez"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha considerado este martes, cuando arranca la investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que es "difícil" que algún diputado socialista de su apoyo al candidato popular a la Presidencia del Gobierno, porque el PSOE "ahora es el partido de la sumisión a Pedro Sánchez".

Tras un minuto de silencio por un nuevo asesinato machista de una vecina de la capital, Almeida ha argumentado que ya es costumbre que los socialistas digan una cosa y luego "voten la contraria", por lo que ha augurado que "muchos" diputados del PSOE que no ven con buenos ojos una posible amnistía acabarán votando a favor de una hipotética medida de gracia en lugar de apoyar a Alberto Núñez Feijóo, que se somete este martes a la primera jornada de su sesión de investidura.

Según Almeida, "al margen del resultado de la votación de la investidura de Alberto Núñez Feijóo", el discurso del candidato popular servirá para mandar un "mensaje de esperanza y de futuro", pese a que Pedro Sánchez será, "presumiblemente", presidente del Gobierno de nuevo, a todos aquellos "que creemos firmemente en el modelo constitucional", en la convivencia, en la concordia y en la igualdad de todos los españoles".

"Lo más importante del debate de hoy es sin duda que los españoles van a poder ver que hay una persona que no quiere ser presidente del Gobierno a toda costa" y "que tiene un proyecto en el que cabemos todos" frente al "proyecto del bloque y de la trinchera de Pedro Sánchez, donde no cabemos todos sino que se excluye a los que no pensamos como ellos", ha enfatizado el regidor.

Así pues, Feijóo exhibirá en la tribuna que "si seguimos trabajando de esta manera, el modelo constitucional del 78, por mucho que sus enemigos quieran acabar con él, no está, ni mucho menos, agotado".

Remarcando que el PSOE "ahora es el partido de la sumisión a Pedro Sánchez" y aseverando que "la historia nos les va absolver cuando se vea con perspectiva lo que están haciendo este momento", Almeida ha insistido en que tiene "muy claro" que "los mismos que llevan diciendo muchas cosas (sobre la medida de gracia), mucho tiempo, votarán exactamente lo contrario de lo que han dicho".