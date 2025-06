Almeida ironiza con Sánchez y la prostitución: "Seguro que en el Peugeot no hablaban de Jessica, hablaban de Hegel y Kant"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha puesto el foco en la prostitución en el PSOE desvelada en las conversaciones destapadas por la UCO para preguntarse irónicamente si cuando el secretario general de los socialistas y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "se bajaba del Peugeot" los otros, en referencia a José Luis Ábalos y Koldo García, dejaban de hablar "de Ariadna, de Carlota y de Jéssica" para pasar a hacerlo "de Hegel y Kant".

"¿Debemos suponer que cuando Pedro Sánchez se bajaba del Peugeot los otros tres hablaban de Ariadna, Carlota y Jéssica y que cuando él se subía al Peugeut hablaban de Hegel y de Kant?", ha lanzado en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press.

El primer edil ha vuelto a insistir en que en "ese Peugeot" con el que Sánchez se recorrió España hasta alcanzar la secretaría general todos los ocupantes, incluido el presidente del Gobierno, eran "manzanas podridas".

Caso Rubiales

El alcalde de Madrid cree que en sus últimas comparecencias de prensa el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, "mintió y se rio", le recuerda al expresidente de la Federación Española de Fútbol Luis Rubiales con ese "yo no me voy" y ha advertido de su "debilidad" y "peligrosidad".

El primer edil ha lamentado que Sánchez "mintiera" a los españoles con esa primera rueda de prensa "con ese maquillaje, que no sólo fue en la cara sino en sus palabras, y ayer directamente se rio" de todos.

Tras el fin de semana pasado en Toledo, Sánchez regresó a Madrid con un mensaje. "Chavales, yo me quedo, yo de aquí no me voy. No he visto una rueda de prensa similar desde la de Rubiales, de cuando dijo que yo no se iba", ha comparado el alcalde.

El problema es la "agonía" que todo esto representa. "La duda es cuánto va a durar la agonía y cuánto daño va a hacer, porque cuanto más acorralado, más peligroso va a ser para nuestra democracia y para nuestro Estado de Derecho. Pero tengamos claro que lo de ayer no fue un ejercicio de fortaleza sino de debilidad extrema por parte de Sánchez", ha advertido.