Almeida viaja a Buenos Aires para reforzar la cooperación entre Madrid y la capital argentina

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha iniciado esta semana un viaje institucional a Buenos Aires con el objetivo de reforzar los lazos políticos, económicos y culturales entre ambas capitales. La visita, enmarcada en la XXI Asamblea General de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), se desarrolla entre el 3 y el 6 de noviembre y combina una agenda institucional, económica y académica orientada a la cooperación bilateral.

Almeida abrió este lunes su primera jornada oficial con un encuentro con el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Jorge Macri, en un foro sobre desarrollo económico, innovación y futuro impulsado por la Fundación Internacional por la Libertad. En la cita participaron representantes de la Cámara de Comercio Hispano-Argentina y del sector empresarial, con el foco puesto en la atracción de inversión y en la colaboración público-privada.

El alcalde madrileño insistió en que la alianza entre Madrid y Buenos Aires “refuerza la proyección internacional de ambas ciudades y abre nuevas oportunidades para la cooperación tecnológica, turística y cultural”. Según fuentes del Ayuntamiento, el objetivo del viaje es “consolidar la red de colaboración entre las dos capitales iberoamericanas” y fortalecer la presencia de Madrid en foros internacionales.

Movilidad y regeneración urbana

Durante la jornada del martes, Almeida y Macri ofrecerán una rueda de prensa conjunta para presentar los acuerdos alcanzados entre ambas administraciones. Entre los temas centrales se encuentran la movilidad sostenible, la transformación urbana y los nuevos modelos de desarrollo en las grandes ciudades.

El alcalde madrileño también visitará el autódromo de Fórmula 1 y Moto GP, la villa olímpica, el parque Roca y la Torre Espacial, espacios emblemáticos de la renovación urbana de Buenos Aires en los últimos años. Estas visitas forman parte de un recorrido técnico centrado en proyectos de regeneración urbana que podrían servir de referencia para futuras actuaciones en Madrid.

Turismo y promoción internacional

El miércoles, Almeida participará en un encuentro profesional del sector turístico de Madrid y Buenos Aires, que reunirá a representantes municipales, agencias de viajes y compañías aéreas. El acto se inscribe en el convenio de promoción turística firmado por ambas ciudades durante la pasada edición de FITUR 2025, con el fin de potenciar la conectividad aérea y el intercambio de visitantes.

Fuentes municipales destacan que Madrid busca posicionarse como un “referente de turismo urbano sostenible y competitivo” y considera la alianza con Buenos Aires “una oportunidad estratégica para la proyección de la marca Madrid en Latinoamérica”. Tras el foro, Almeida se reunirá con estudiantes de la Universidad Austral en su campus bonaerense.

La Asamblea de la UCCI y el foro iberoamericano

El jueves 6, el alcalde madrileño participará en la XXI Asamblea General de la UCCI, un organismo que agrupa a 23 capitales iberoamericanas y que servirá para definir los nuevos ejes de trabajo en los próximos años. En la cita, los alcaldes y jefes de Gobierno debatirán sobre objetivos comunes en sostenibilidad, innovación e inclusión social, tres pilares que centran la agenda de la organización.

Paralelamente, se celebrará el ‘Foro Ciudades Iberoamericanas: diálogo, integración y acción por un futuro común’, promovido por la UCCI y el Gobierno de Buenos Aires. Más de 200 líderes y representantes de organismos internacionales participarán en este encuentro que busca abordar los grandes desafíos urbanos de la próxima década: desarrollo sostenible, digitalización, cultura e igualdad.