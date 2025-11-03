Ayuso carga contra el “cálculo político” tras la dimisión de Mazón

La dimisión del presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha generado una tormenta de reacciones a las que se suma, en la Comunidad de Madrid, la de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien ha acusado la Gobierno central, a través de las redes sociales de "retorcer el dolor de las víctimas” y de actuar movido “solo por el cálculo político”.

En su publicación, Ayuso criticó que el Ejecutivo “no actuó ni antes ni después de la DANA” y que “todavía hoy es incapaz de arrimar el hombro para la recuperación”.

En el extremo opuesto se ha colocado el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, quien ha subrayado que "llega tarde, queda corta y es insuficiente". Entre otras cosas porque considera que se deberían haber convocado elecciones. En su opinión, Mazón debería convocar unos comicios de manera inmediata. "todo lo que no sea eso es continuar prolongando el daño a los valencianos". Más aún, cree que "faltan más dimisiones".