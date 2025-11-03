Alcalá de Henares cree que el Bus VAO de la A2 puede agravar la congestión si no se añade capacidad

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha expresado su preocupación ante el anuncio de la implantación del carril Bus VAO en la A2, cuya primera fase entrará en funcionamiento en 2026 entre Torrejón de Ardoz y Madrid y que se pretende prolongar posteriormente hasta la ciudad complutense.

La concejala de Urbanismo y Movilidad, Cristina Alcañiz, ha advertido de que el proyecto no contempla la creación de un nuevo carril, sino la reserva de uno de los tres actuales para autobuses y vehículos con más de un ocupante, lo que, según afirma, reducirá la capacidad para el vehículo privado en un corredor ya saturado.

“Este anuncio nos preocupa porque no se va a añadir un carril nuevo en la A2, sino que se va a quitar uno al vehículo privado. Y en un corredor como Alcalá, ya saturado cada mañana y cada tarde, eso puede empeorar todavía más la movilidad diaria de nuestros vecinos”, ha subrayado la edil.

Alcañiz ha recordado que el Ayuntamiento viene reclamando desde hace años un modelo similar al implantado en la A6, donde el carril Bus VAO se ejecutó añadiendo capacidad y no restándola. “Llevamos tiempo defendiendo un modelo como el de la A6. Veremos cómo termina afectando la actuación, sobre todo cuando se ejecute la fase de prolongación hasta Alcalá”, ha indicado.

La concejala ha añadido que, en caso de producirse un incremento de retenciones, sería necesario liberar el peaje de la R2 como vía alternativa para los desplazamientos diarios entre el Corredor del Henares y Madrid. “Lo que no puede ocurrir es que se presente como mejora algo que puede generar más colapso. Si la situación se complica, sería muy importante liberar la R2, y pedimos al Ministerio que lo contemple”, ha señalado.

El Ayuntamiento ha asegurado que seguirá solicitando información técnica sobre el diseño final del proyecto y defenderá los intereses de los más de 120.000 desplazamientos diarios que se producen por este corredor.