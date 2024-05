Alpedrete rectifica tras el toque de Ayuso: los nombres de Paco Rabal y Balaguer se restituirán

El alcalde de Alpedrete, Juan Rodríguez Alfaro (PP), ha indicado que la restitución de los nombres de la plaza de Francisco Rabal y del Centro Cultural Asunción Balaguer será aprobada en Junta de Gobierno, cuando concluyan las fiestas de Santa Quiteria, la patrona local, el 23 de mayo, aunque no ha precisado la fecha concreta para la realización del trámite. En declaraciones a los medios de comunicación, el primer edil ha indicado que los nombres de la plaza de España y Las canteras se pondrán en otra localización del municipio y que la decisión inicial de cambiar el nombre fue tomada por de forma "consensuada" por los 10 integrantes del Gobierno local, formado por PP y Vox. "Desde el principio no se ha entendido (el cambio de los nombres). Se levantó una polémica y Alpedrete no tiene que estar en los medios por una polémica. Tiene que estar por otra serie de circunstancias. Creemos que tenemos otra serie de virtudes y otras cosas que ofrecer al visitante, como el museo cantero, la Dehesa Municipal, tenemos una gastronomía y un comercio en auge", ha asegurado.

Así, ha puntualizado que "no se ha entendido" el cambio de ubicación de los nombres de Paco Rabal y Asunción Balaguer, que iban a dar el nombre al teatro de la Casa de la Cultura. "Queríamos darle otro sentido cultural a los dos nombres, dentro de ese centro", ha añadido. En cuanto a decisión adoptada para recuperar estos nombres, ha indicado que el asunto se iba a tratar en la reunión del Gobierno local prevista para la tarde del lunes, a las cinco de la tarde, "visto el transcurso de la semana", pero que el tuit de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, "condiciona mucho". "Rectificamos y aceptamos el toque de atención de la presidenta, pero en ningún caso es simplemente porque lo diga la presidenta. Es una decisión que tenemos que valorar diez personas que conforman el equipo de gobierno y así lo hemos hecho", ha explicado. Por su parte, en declaraciones a los medios de comunicación, la concejala de Cultura (Vox), Amaya Acosta, ha trasladado que la decisión de restituir los nombres de la Plaza y la Casa de la Cultura ha sido porque sus respectivos partidos les "han llevado a tomarla". "Seguimos pensando que realmente no se ha entendido el sentido del cambio del nombre de la plaza. En ningún momento queríamos ni dar de lado a la familia Rabal, ni nada por el estilo, ni esto era una venganza", ha expresado.

La edil ha defendido que "muchos vecinos" les habían transmitido que querían tener una plaza de España en el municipio y que les pareció "bonito" dar el nombre a ese "espacio tan grande" y dar el nombre de los actores al teatro de la Casa de la Cultura. "Sentimos mucho si la familia Rabal se ha visto ofendida. Se habló con ellos y me imagino que no lo entendieron y de alguna manera contraatacaron. Sentimos lo que ha ocurrido. Echamos marcha atrás y estamos para dar las explicaciones que hagan falta", ha concluido. Por su parte, Teresa Rabal ha indicado que están "muy felices" por el cambio de postura del Ayuntamiento de la localidad. "Yo no me esperaba este resultado. Ha sido espectacular", ha valorado.