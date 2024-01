La ampliación de Barajas y el GP impulsan a Madrid en el circuito mundial del turismo

La ampliación del aeropuerto de Barajas reanunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, suma un hito más en la semana más productiva de Madrid en Fitur. El jefe del Ejecutivo confirmó que el proyecto busca ampliar la capacidad de pasajeros, de rutas y crear miles de empleos directos e indirectos. La propuesta ya la hizo Aena en 2022 pero Sánchez quiso marcarse ayer un refrito electoral, precisamente el día de la propuesta turística de la Comunidad. Han sido los socios de Gobierno de Sumar los que han salido en tromba contra él por vender un «despropósito económico y ecológico» anunciado hace dos años como lo calificó, Íñigo Errejón. En parecidos términos se han manifestado los líderes regionales de Podemos y Más Madrid frente a los socialistas, que han alabado la medida siguiendo el argumentario oficial de que «el Gobierno de España apuesta claramente por Madrid», como repitió Juan Lobato.

Las críticas de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, por la «asfixia» a la que Moncloa somete a la región, han tenido su respuesta en forma de reventa del proyecto aeroportuario. Sánchez ha querido subrayar la importancia de la inversión para el PIB de la Comunidad de Madrid en el mismo escenario donde Díaz Ayuso presentaba esta semana el Gran Premio de Fórmula 1. Ha sido la dirigente popular quien se ha mostrado a favor de la iniciativa de Aena y ha ofrecido toda su colaboración frente a los socios de coalición.

La inversión de 2.400 millones prevista permitirá llegar de los 70 a los 90 millones de pasajeros en 2031, lo que convertirá a Barajas en el aeropuerto con mayor capacidad máxima de la UE. Cuatro pistas con una superficie de 35 metros cuadrados y un hub para aerolíneas asiáticas completan las cifras de la «mayor inversión en la última década», según confirmó el jefe del Ejecutivo después del anuncio del gestor aeroportuario.

La nominación de Madrid como Capital Europea de la Cultura Gastronómica ha sido otra de las banderas que esta semana ha colocado a Madrid en el foco mundial del turismo. La Academia Internacional de Gastronomía ha decidido abanderar a Madrid con el máximo reconocimiento, un distintitvo que contribuye a la proyección nacional e internacional de la ciudad. La distinción convertirá a la región en el centro de eventos y actividades que atraerán a profesionales del sector de la cultura y la gastronomía durante el año de la capitalidad.

La Comunidad y el Ayuntamiento han logrado colocar a Madrid entre los destinos nacionales e internacionales más codiciados, con más de doce millones de turistas españoles y de fuera de nuestro país en 2023, un 16 por ciento más que el año anterior. El gasto de los visitantes fue de 15.000 millones de euros, una cifra que consolida al sector como uno de los motores económicos de la región al alcanzar casi el 8 por ciento del PIB. Fitur, la Feria Internacional de Turismo por excelencia, ha constatado esta semana la buena salud del turismo madrileño y las tres ciudades monumentales incluidas en la lista de Patrimonio Mundial de la Unesco: Alcalá de Henares, Aranjuez y San Lorenzo de El Escorial.

Al calor de la llegada de la Fórmula 1 a la capital, los dirigentes madrileños prevén la creación de nuevos proyectos culturales y deportivos que permitirán un crecimiento turístico aún mayor en la región. Como el de Sánchez, el anuncio del Gran Premio coincidiendo con Fitur tampoco es casual. La presidenta ha dado esta semana el pistoletazo de salida a una inversión que ha querido dejar claro que no procede de las arcas públicas. «El capital es libre y decide donde instalarse», manifestó, en referencia a la financiación del proyecto. «Este Gran Premio nace con la voluntad de ser de todos los españoles», «no va contra nadie» y no «voy a pedir perdón» porque el evento se celebre en la capital en lugar de hacerlo en Cataluña, subrayó. La Fórmula 1 llegará a Madrid en 2026 y se prolongará hasta 2035. Alejado del concepto tradicional de este tipo de circuitos, estará prácticamente dentro de la ciudad, a menos de 10 minutos del aeropuerto y con acceso a través del transporte público. Su ubicación urbana alimenta la atracción de inversión no sólo en ocio y gastronomía alrededor de los nuevos locales de Ifema, sino también en el sector hotelero donde Madrid se encuentra a la cabeza de los cinco estrellas y gran lujo. Los organizadores aventuran que el Gran Premio será un aliciente para la inversión y la atracción del turismo que realiza un gran gasto.

Cada turista que permaneció en Madrid cinco días el pasado mes de noviembre gastó 283 euros al día, 110 más que la media nacional. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la Comunidad registra los mejores datos en un mes de noviembre en cuanto a gasto y llegadas. Un total de 666.642 visitantes internacionales, el 23,3 por ciento más que el año anterior. El último estudio constata el crecimiento del número de turistas en la región, un 29% más que en 2022, entre los mismos meses de enero a noviembre. El gasto medio por persona fue de 1.592 euros, un 4,8% más que en el año anterior.