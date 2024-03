El año sabático que cambió la vida del entrenador Pokémon más famoso de habla hispana

El Parque Juan Carlos I de la capital albergará, del 14 al 16 de junio, el mayor evento de Pokémon a nivel mundial. «El Ayuntamiento ni imagina el impacto global que va a tener el Pokémon Go Fest en Madrid. Vendrá gente de todos los continentes e incluso superará el retorno económico esperado», asegura Ismael Meca, el creador de contenido número uno de Pokémon de habla hispana. Ismael, bajo el nombre de Keibron en Youtube y con 846.000 suscriptores, ya lo vivió el año pasado en el evento de Sevilla: «Me quedé impresionado, me pidieron que hiciese alguna firmas para unos fans y acabé firmando durante cuatro horas». Sobre la ubicación del Juan Carlos I, opina que «aunque hubiese preferido El Retiro, entiendo que se haya buscado un recinto que se pueda cerrar durante esos días, además de estar bien comunicado».

Trabajando de ingeniero informático, tuvo mellizas en 2016, además de su hijo mayor: «Decidí tomarme dos años sabáticos para que mi mujer no tuviese que dejar de trabajar, ya que estaba creciendo mucho en su profesión. Pero aunque estuviese cuidando de dos bebés y un niño de dos años, me aburría mucho». Fue entonces cuando se abrió el canal de Youtube y empezó a subir contenido sobre juegos de móvil, como el Clash Royale. Solo unos meses más tarde comenzó la fiebre de Pokémon Go, esas semanas en la que todo el mundo iba por la calle pegado a su móvil y apuntando al suelo. Para Ismael, fue una gran oportunidad para poder crear contenido fuera de casa. Todos los «streamers» se sumaron al fenómeno, pero poco a poco fueron desapareciendo. Sin embargo, él siguió aumentando su comunidad. «La gente no se imagina lo que ha mejorado Pokémon Go. A día de hoy, lo de 2016 solo parece una versión de prueba», afirma.

Isamel en el Pokémon Go Fest de Singapur Marc Vollmannshauser

Desde 2016 vive exclusivamente de creador oficial de Pokémon. «Mi primer Pokémon Go Fest fue en Dortmund (Alemania), en 2018. Me pagué yo el viaje y allí conocí al CEO de Niantic, la plataforma de realidad virtual sobre la que se despliega Pokémon Go. «Allí me ofrecieron crear contenido de forma oficial y llevarme a un evento en México». A ese le han seguido Chicago, Taiwán, Brasil, Japón, Singapur, Seattle, Las Vegas, Los Ángeles, Londres o Dublín, entre otros destinos. La pandemia supuso un punto de inflexión para la evolución del juego, ya que nadie podía salir de casa a capturar pokémons, aunque la compañía supo adaptarse para que se pudiese jugar desde casa.

Ismael destaca el potencial de este videojuego como red social: «Mi red de contactos se ha multiplicado desde que comencé a jugar, e incluso hay parejas que se han conocido a través de Pokémon Go», asegura. A él le ha ayudado a tener una relación aún más cercana con su hijo, con quien comparte esta afición. «Si mis hijos tienen que jugar a videojuegos, prefiero que lo hagan con Pokémon Go, que les anima a pasar tiempo al aire libre e interactuar con otros jugadores. Me parece un juego muy sano». También se muestra preocupado por la tendencia en muchos videojuegos a que haya artículos de pago: «A mi hijo intento inculcarle que no es necesario pagar para pasarlo bien, aunque también entiendo que los videojuegos no pueden ser gratis».

De padre a hijo

A pesar de dedicarse al universo Pokémon de forma profesional, esto no le ha hecho perder su afición: «Sigo teniendo mi colección de cartas intacta, y aunque algunas valgan más de 600 euros, no están en venta». Tal es su afición, que su hijo también se plantea ser algún día streamer: «Todavía es muy pequeño e intento que salga lo mínimo posible en mis vídeos, aunque a veces viaje con él. Y como yo hice, lo primero debe ser una buena formación».

Sobre la expectativa que le despierta el Madrid Pokémon Go Fest a nivel profesional, asegura que «lo malo de crear contenido de nicho es que tienes un techo. Seguro que este evento genera nuevos jugadores, pero en la misma medida también se van perdiendo».