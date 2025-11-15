Arranca el festival de esculturas de hielo de Torrejón, con artistas de todo el mundo

El Parque Mágicas Navidades de Torrejón de Ardoz (Madrid) acogerá hasta el 6 de enero la exposición de diez esculturas de hielo realizadas por otros tantos equipos llegados de diferentes países del mundo para participar en el Ice Festival del municipio, dedicado en esta cuarta edición a "Héroes y Villanos".

Dominika Jarczok (Polonia) y Ji Huailong (China), con su escultura Bat Heroine, han resultado los ganadores del primer premio de 10.000 euros.

Se trata de la única competición internacional de escultores de hielo que se celebra en España, en la que han participado competidores procedentes de Siberia, Japón, Canadá, China, Polonia, Francia, Filipinas, Indonesia, Mongolia, Tailandia, Ucrania y Argentina.

Todos ellos han tenido una semana para crear su figura a partir de 25 bloques de hielo de 125 kilos cada uno que han dado forma en un espacio de 25 metros cuadrados. En total, se han utilizado un millar de bloques de hielo que han superado las 100 toneladas de peso.

Juan Carlos Arellano, campeón de Europa en 2014, se ha encargado de la dirección del evento. "Este año hemos incorporado el hielo de colores, una cosa muy poco vista y que a este volumen nunca se había hecho en Europa", subraya.

Este escultor de hielo también remarca la presencia de un invitado especial, el japonés Junichi Nakamura, considerado el mejor escultor de hielo del mundo por su originalidad y capacidad para trabajar el agua en estado sólido, acompañado por su compatriota Shinichi Sawamura.

De esta manera, pequeños y grandes podrán apreciar estas esculturas gélidas de personajes como Iron Man, Batman, Ultron y Vision, y poderse hacer una foto con el cuerpo de Spiderman congelado o sentado junto a Thanos.