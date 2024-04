Ascienden a cinco las víctimas del mentor evangelista de Alcorcón, por agresión sexual

Los casos de presunta agresión sexual a menores de entre 7 y 12 años a manos de un mentor evangelista en Alcorcón y que investiga la Justicia ascienden a cinco, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Alcorcón investiga a este catequista que pertenece a una iglesia evangélica de Móstoles por la presunta comisión de delitos de agresión sexual, exhibicionismo y pornografía infantil. Los hechos se habrían cometido en Alcorcón en las propias viviendas de los chicos entre septiembre de 2022 y octubre de 2023, cuando fue detenido y puesto en libertad con una orden de alejamiento respecto a las víctimas.

Las presuntas agresiones sexuales tenían como escenario los domicilios de los niños, dado que el investigado aprovechaba la confianza y amistad que tenía con sus familias para acceder a su entorno más privado. Todos ellos acudían a catequesis a la citada iglesia en Móstoles. La acusación particular, que ejerce en cuatro de los casos el despacho Wizner & Co, subraya en un comunicado que no tiene constancia de que las presuntas agresiones sexuales tuvieran lugar dentro de la citada iglesia evangélica, sin perjuicio de lo que pudiese resultar en el proceso penal que está en curso.

La instrucción ya está en marcha y se ha añadido recientemente una nueva denuncia. El Juzgado ha realizado ya la prueba preconstituida de cuatro de los niños de cara a que no tengan que volver a declarar en el juicio que se celebre si el investigado es finamente procesado. En su declaración, el mentor se acogió a su derecho a no declarar.

PROTECCIÓN DE LOS MENORES

Según consta en el comunicado, el compromiso de las familias es la de buscar la verdad a través de los canales legales establecidos, en un ambiente de respeto y transparencia. "Nuestra prioridad absoluta es el bienestar y la protección de los menores afectados", recalca. En otro escrito, la iglesia evangélica a la que pertenece el investigado manifiesta su "total y completo" rechazo de cualquier situación o caso de abuso, especialmente de "abusos sexuales cometidos contra menores y otros colectivos vulnerables". "Estas conductas delictivas e inmorales son completamente contrarias a las creencias cristianas que sostiene esta entidad religiosa", destaca el comunicado.