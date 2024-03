Así es la plataforma digital, conectada a la TV, contra la soledad de los mayores en Madrid

El Ayuntamiento de Madrid va a poner en marcha un proyecto piloto en colaboración con Ingesan, filial de cabecera de la división de Servicios de OHLA, para combatir la soledad no deseada de mayores y dependientes con una atención social domiciliaria que incorporará una plataforma digital en la televisión de los usuarios como una herramienta de socialización desde sus hogares.

Así se ha destacado este martes en el Madrid Innovation Lab tras la firma del convenio del proyecto CAMINN -de Investigación e innovación para cuidados, autonomía, inclusión social e innovación-, rubricado por el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, y el director general de Servicios de OHLA, José Antonio de Cachavera.

Con este acuerdo, 25 usuarios del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) residentes en los distritos de Puente de Vallecas y Villa de Vallecas recibirán apoyo asistencial personalizado hasta el 31 de diciembre de 2024, llevado a cabo por un equipo profesional multidisciplinar compuesto por psicólogos, trabajadores sociales, fisioterapeutas y animadores socioculturales para combatir su aislamiento y fomentar de este modo la interacción social. El proyecto piloto, que se iniciará en las próximas semanas, no supone un coste para el Consistorio madrileño, ya que la compañía la financia con fondos europeos Next Generation EU.

El delegado de Políticas Sociales ha destacado este proyecto de "innovación social" como una herramienta "para hacer más fácil" la vida de las personas mayores con una "adaptación" de las nuevas tecnologías.

"La idea es que sea una manera de actuar también contra la soledad no deseada, y yo creo que es muy importante que en este caso sea a través de algo que no los pueda asustar, que es la tecnología, pero la brecha digital se rompe a través de la televisión. Se convierte en un medio de socializar, de estar con otras personas que están en tu misma situación y con profesionales que te van a ayudar a que no te sientas solo y además a intentar acompañarte si tienes algún tipo de dependencia que te obligue a permanecer en el domicilio", ha subrayado José Fernández.

Tan fácil como apretar un botón

Por su parte, José Antonio de Cachavera ha resaltado que este plan de atención individualizado comienza con una evaluación hecha por profesionales para comprobar el estado físico, cognitivo y psicológico de los participantes para saber cuáles son las terapias que "van a funcionar", y se diseña un programa totalmente individualizado, "porque no todas las personas requieren las mismas atenciones".

"Una vez que hemos hecho el diagnóstico, instalamos en su casa los aparatos de atención contenidos en el programa. Según las necesidades de la persona, a veces monitorizamos los movimientos dentro del domicilio, cuando queremos detectar patrones de conducta o la movilidad que tiene dentro de su domicilio, de modo que somos capaces de saber si se ha tomado la medicación o si ha abierto la nevera, por ejemplo", ha explicado Cachavera.

En otros casos, ha indicado, están ofreciendo simplemente una interacción por medio de la televisión, actividades lúdicas, psicológicas o cognitivas. "En función de eso, hacemos una instalación diferente. Pero lo básico es llegar y poner un aparato encima de la televisión con una cámara y una conexión a Internet. La conexión es muy sencilla", ha indicado.

Una vez finalizada la instalación de la plataforma, el director general de Servicios de OHLA ha resaltado que este servicio complementario para la atención de mayores y dependientes es muy fácil de usar al convertir en principal herramienta de interacción la televisión, "un aparato que conocen muy bien".

"Hemos pulido el sistema con la experiencia, y nosotros lo hacemos con la televisión porque es más fácil para ellos que un ordenador o una tableta por la brecha digital. Por medio de esta plataforma se programa una llamada y la persona que está en su casa solo tiene que apretar un botón", ha resaltado.

Mujer de 80 años

Este nuevo recurso se dirige a beneficiarios del Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Madrid, que en 2023 atendió a más de 85.000 personas mayores de 65 años o que, sin haber alcanzado esa edad, presentan algún tipo de discapacidad.

Para esta prueba piloto de CAMINN han sido preseleccionados 50 usuarios, de los cuales un 82% son mujeres y un 62% tiene más de 80 años. Entre los perfiles elegidos se encuentran personas con deterioro físico (70%), con deterioro cognitivo (12%) y con un sentimiento de soledad no deseada (18%).

"Este es un programa piloto que, si funciona bien, nos gustaría extenderlo al resto de los distritos de la ciudad porque tiene claros beneficios. Beneficios en primer lugar de socialización, que eso es muy importante, de no sentirte solo, sino que te sientas acompañado, y al mismo tiempo ayuda a detectar otras causas que se puedan derivar, por ejemplo, a la atención sanitaria. Por tanto, es un proyecto que tiene muchas expectativas y esperemos que resulte bien y si así lo hace, pues lo extenderemos", ha señalado Fernández.

En línea con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Madrid ha destacado en un comunicado que las áreas de Políticas Sociales, Familia e Igualdad y de Vicealcaldía, Seguridad y Emergencias, a través de Madrid Salud, trabajan en la redacción de un plan global conjunto de actuación ante la soledad no deseada que incluirá la 'Estrategia municipal para combatir la soledad no deseada en personas mayores'.

El Consistorio ha avanzado que se presentará durante el primer semestre de este año, y que se estructurará en torno a cuatro ejes: longevidad saludable, prevención y sensibilización, detección e intervención y nuevas tecnologías.