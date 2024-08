El Ayuntamiento de Madrid insiste: "Las obras de los apartamentos "San Francisco" son muy necesarias"

El concejal-presidente de Centro, Carlos Segura, ha insistido en que las obras de los apartamentos municipales para mayores de 'San Francisco' son "muy necesarias" puesto que el edificio "tiene una serie de patologías". "Hay que tomar ya cartas en el asunto", ha afirmado.

Durante su visita al recinto ferial de las fiestas de la Virgen de la Paloma, Segura ha explicado a los medios de comunicación que los 61 residentes ya han sido realojados en otros centros de la región, aunque ha pedido disculpas por las molestias que están generando estos trabajos, que se prolongarán durante los próximos 14 meses.

"Las 61 personas que viven los apartamentos se les ha realojado en varias residencias, tanto de la ciudad de Madrid como de la Comunidad, y cuando vuelvan los residentes que hay ahora mismo encontrarán un centro renovado y nuevo, pero son obras que son muy necesarias hacerlas aunque, por supuesto, pedimos disculpas", ha expresado.

"La directora general del Mayor está trabajando codo con codo junto con la empresa que está en el edificio y además creo que todos los 61 mayores han recibido ya la comunicación y además hemos tenido la oportunidad de hablar con el presidente de La Asociación de Vecinos Cavas-La Latina y le hemos explicado exactamente la necesidad que hay para solventar las patologías", ha añadido Segura.

Este miércoles, 14 de agosto, los residentes y miembros de la Asociación se han concentrado en la calle Jerte, donde se ubican los apartamentos, concretamente a la altura de la esquina con San Buenaventura, para protestar por esta situación.

Vecinos y residentes

La Asociación de Vecinos Cavas-La Latina de la capital ha rechazado el traslado por obra de los usuarios de los citados apartamentos a otras residencias debido a las obras de mejora que se están realizando en el inmueble.

Unas obras que, aseguran citando testimonios de los mayores afectados, "no son necesarias", mientras desde el Ayuntamiento se advierte de que se van a solventar "deficiencias" detectadas en el inmueble, así como "patologías estructurales" y humedades.

Uno de los vecinos, Alejandro Ibáñez, de 78 años, sostiene que estas obras "no son necesarias", ya que el edificio "no tiene más de 35 años y está en buenas condiciones". Por su parte, la Asociación solicita que las obras se hagan "por plantas" para no tener que desalojar el edificio completo, petición a la que se les habría respondido que "es imposible" dada la envergadura de la intervención.

"Con nuestros mayores hay que tener especial cuidado y proceder con más sensibilidad de la que el Ayuntamiento está teniendo hasta el momento", critica el presidente de la Asociación Cavas-La Latina, Saturnino Vera, quien reclama la intercesión del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y atienda su petición de hacer los trabajos "por partes sin desalojar el edificio completo".

"Subsanar deficiencias"

Sin embargo, fuentes municipales consultadas por Europa Press explican que la reforma se ha previsto para "subsanar las deficiencias encontradas" en el inmueble, con el objetivo de "garantizar la seguridad y las mejores condiciones de estancia de los residentes".

En concreto, señalan que se actuará para paliar "diferentes patologías estructurales y humedades" y se actualizará la infraestructura para cumplir con el Código Técnico de Edificación. La intervención incluye nuevas instalaciones de climatización y electricidad, nuevo saneamiento y fontanería, mejora de la envolvente para un mayor aislamiento, renovación de acabados y colocación de nuevos ascensores, añaden desde el Consistorio, precisando que dada la envergadura de la obra, "es imprescindible que esté libre de ocupantes".

Por ello, precisan, se ha establecido un plan de reubicación de los 61 usuarios, para "asegurar su alojamiento y bienestar durante el tiempo que dure la obra". Aunque los mayores residentes en estos apartamentos son personas autónomas, como marcan los requisitos de acceso, se ha apostado por ofrecerles una "cobertura completa de servicios" de la que ahora no disponen mediante su traslado a residencias, como alimentación, lavandería, terapia ocupacional, atención sanitaria y fisioterapia, añade el Ayuntamiento.

En este sentido, se ha priorizado su traslado a recursos municipales, de modo que está previsto que las residencias municipales Santa Engracia y Margarita Retuerto acojan a 18 personas. Otros residentes han optado por alojarse con familiares y el resto serán atendidos en otras residencias de la Comunidad de Madrid.

Los vecinos del edificio de apartamentos 'San Francisco' volverán al edificio al término de la reforma, añaden las mismas fuentes, que aunque lamentan "las molestias que la situación pueda ocasionar", subrayan que "la seguridad de los mayores" es "una prioridad".