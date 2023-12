El Ayuntamiento de Madrid toma medidas con los aparcamientos ilegales (ha detectado 17.244 usos indebidos)

El Ayuntamiento de Madrid ha acometido la primera revisión integral en torno al uso de los parkings municipales, con la que ha detectado 17.244 usos indebidos irregularizables, al tiempo que ha facilitado la agilización de la concesión de 1.235 plazas a residentes.

El trabajo, que se ha prolongado desde febrero de 2020, ha permitido analizar la situación en la que se encuentran más de 97.000 plazas en un total de 271 aparcamientos públicos municipales. El balance del plan desarrollado por el área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, dirigida por Borja Carabante, ha concluido con la concesión de 1.235 plazas para vecinos que se encontraban en alguna de las listas de espera, además de la activación de 9.156 expedientes, de los que 7.083 ya han finalizado.

Este avance ha permitido que ya haya 70 aparcamientos municipales sin lista de espera, ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado. En concreto, el personal de inspección, que ha emitido informes sobre esos 271 aparcamientos de residentes, ha verificado que 75.770 plazas del total de 97.013 se encontraban en uso en el momento de la inspección.

Situaciones irregulares en 43.477 plazas

De ellas, se ha detectado la existencia de situaciones irregulares en 43.477 plazas, lo que implica un porcentaje del 57,38%. El porcentaje de usos indebidos no regularizables afecta al 17,7% del total de las plazas, el 22,7% de las que estaban en uso en el momento de la inspección.

Este plan extraordinario ha revelado que la ausencia de inspecciones previas "ha propiciado la existencia de un tráfico paralelo de plazas a través fundamentalmente de alquileres ilegales, al margen de las listas de espera". También se ha constatado que existe un mayor porcentaje de situaciones irregulares en aquellos aparcamientos con mayor lista de espera.

Desde el 1 de enero de 2020, se han tramitado y finalizado 7.083 expedientes de cesión de plazas de aparcamiento, correspondientes a listas de espera. Hoy se encuentran en tramitación otros 2.073 expedientes tendentes a la adjudicación de plazas de aparcamiento de lista de espera. Sólo en 2023 se han adjudicado 1.235 plazas a vecinos.

Hay otros aparcamientos de Chamberí o Centro en los que no existe plaza de garaje que ofertar, puesto que ninguno de los actuales titulares ha mostrado su voluntad de transmitir sus derechos de uso.

Efecto disuasorio

De las 43.477 irregularidades constatadas se han computado como situaciones no susceptibles de regularización un total de 17.244, lo que supone un 39,66% del total de usos indebidos. Estos usos tienen que ver con situaciones en las que el titular de la plaza se encuentra fuera del área de influencia, baja en el Padrón no regularizable y ocupación de la plaza por vehículos no autorizados, en casos presumiblemente vinculados a alquileres irregulares.

Además el 60,33% (un total de 26.233) de los usos indebidos sí responden a situaciones susceptibles de regularización. Estos casos responden a situaciones como el fallecimiento del titular del derecho a utilizar la plaza, un uso simultaneo no autorizado, un cambio de domicilio dentro del Área de influencia sin que se haya notificado y la utilización de la plaza por parte de un vehículo sobre el que no se acredita la vinculación con la persona jurídica titular del derecho de uso.

Desde que arrancó el plan extraordinario se ha comprobado un descenso notable del porcentaje de usos indebidos, desde el 63% registrado en febrero de 2022 al 57,38%, circunstancia que demuestra el claro efecto disuasorio que ha tenido esta iniciativa sobre la utilización irregular de las plazas.

Mil consultas

El Ayuntamiento ha puesto en todo este tiempo a disposición de los residentes un inspector en cada uno de los aparcamientos para orientarles y ayudarles a la regularización. En este sentido, se ha llevado a cabo una labor de información a los titulares, tanto de manera presencial en las propias inspecciones como de manera telefónica.

Se han atendido más de mil consultas incluyendo acompañamientos personalizados a personas con movilidad reducida. En ocasiones han intermediado en conflictos de vecindad entre residentes, han prestado apoyo a los administradores para el cobro de deudas y han otorgado atención personalizada a las personas con movilidad reducida que solicitaban plaza en los aparcamientos.

Dentro del plan de inspección de aparcamientos también se ha aprobado el protocolo de grúa para aquellos vehículos en estado de abandono o que ocupen indebidamente plazas, siempre y cuando se haya extinguido el derecho de uso mediante resolución de carácter firme y cuyos titulares, previo requerimiento tras la extinción, no hayan accedido a dejar la plaza libre.