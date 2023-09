Ayuso irá a la manifestación de Barcelona: "Tenemos que estar ahí"

La presidenta de la Comunidad de Madrid apuntó esta mañana, en una entrevista en esRadio, que acudirá el día 8 a la manifestación de Barcelona: “Tenemos que estar ahí y espero que sea un éxito”.

Isabel Díaz Ayuso afirmó que "evidentemente, se confunden. Somos un país bravo, alegre, vital y estamos ahí, lo que pasa es que por unas circunstancias u otras estas elecciones nos han traído hasta aquí y "ahora lo que tenemos que hacer es estar al lado de aquellos que no se resignan", del que crea puestos de trabajo, del que tiene un patrimonio y lo comparte en el momento en el que lo pone en juego para seguir moviendo la economía; de los que tienen ganas de trabajar, de los jueces y de los fiscales que sí están pasando situaciones muy complicadas y están muy preocupados con lo que ocurre; de esas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que se juegan la vida cada día y que volverán a estar señalados.

Sobre lo sucedido ayer en el Congreso de los Diputados aseguró que "un día como el de ayer sirvió, sobre todo, para que todos aquellos que nos negamos a que nos secuestren y nos roben en España por la puerta de atrás encontraron esa voz, esa alternativa que empieza en un momento muy difícil pero que está ahí. Y creo que eso es lo mismo que va a suceder hoy y que va a suceder siempre. "Ayer no se vio ni más ni menos que al Alberto Núñez Feijóo que dentro del Partido Popular hemos conocido y que no siempre lo ha tenido fácil para exponerlo", para expresarse para verlo hacía falta tiempo y ahora viene ese momento para él.

"Hay mucho trabajo que hacer, pero no desesperar. Yo confío en España, creo en España y como yo, los que estamos aquí y la inmensa mayoría" afirmó. "Lo que no podemos hacer es que no solo te la secuestren, sino que, además, te calles, que no opines porque si no, serás perseguido como un supuesto golpista; que no discrepes", finalizó.