Ayuso sobre politizar los ataques de Hamás: «Si no lo condenamos no estaremos a la altura de la Democracia»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presentaba esta mañana en un Parque de Bomberos local el balance 2023 del Plan de Protección Civil contra Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid (INFOMA).

«Madrid ha luchado contra el riesgo de incendios forestales, gracias a una profesionalidad intachable. 5.700 profesionales coordinados por el 112. Se han reducido los incendios en un 61% este verano y la mayoría quedaron en conato, con menos de una hectárea quemada», recalcó la presidenta. Las cifras también han descendido durante los primeros 9 meses del año, con un pico en primavera por las escasas precipitaciones y la sequedad de la vegetación.

Desde la Comunidad recordaron el gran despliegue contra incendios: Puntos de información rural y videovigilancia, así como drones y la última tecnología. Con especial atención en puntos de riesgo y con antecedentes en incendios. También se han gestionado ya las diligencias contras las autorías de los incendios que se conocen provocados.

También tuvo unas palabras para la memoria de Jorge Bueno, fallecido esta madrugada y que colaboró en la extinción de incendios. Concluyó así que «los incendios se pueden prevenir, si trabajamos durante todo el año, con plenitud de recursos y escuchando a los que saben».

Sobre su viaje a Nueva York, explicó que el objetivo es «exponer la imagen de Madrid fuera de nuestras fronteras, para impulsar la economía local, el turismo, así como puestos de trabajo». Presidirá también una gran gala del Teatro Real en Manhattan.

Como no podía ser de otra forma, Ayuso fue preguntada por la posición que están ocupando agrupaciones como Sumar sobre los ataques de Hamás contra Israel. «No podemos politizarlo todo. No sé cómo no se pueden condenar estos ataques contra civiles o no ponerse en la piel de las víctimas. Yo solo pienso en las mujeres que han sido exhibidas como trofeos, violadas y asesinadas. Hay que condenar el terrorismo con contundencia o no estaremos a la altura del resto de democracias liberales», expresó.