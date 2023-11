Ayuso se rearma para la guerra con Sánchez: «Esto acaba de empezar»

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se rearma de nuevo para dar la batalla a Pedro Sánchez. Y lo hará, además, con ahínco y fiereza a la vista de las declaraciones que hizo ayer coincidiendo con el momento en que se hacía público la composición del nuevo gobierno de la nación. Su advertencia fue clara: «Esto no ha hecho más que empezar porque no vamos a dejar una puerta sin llamar, un resorte jurídico sin activar, una mentira sin contestar, ni un abuso sin combatir», dijo con contundencia.

Desde Sol esperan que la tensión con Moncloa crezca aún más que en la anterior legislatura, pero la presidenta madrileña parece estar preparada para recibir los «golpes» de un Ejecutivo que considera que ha discriminado a Madrid. Ahora ya no se trata de defender solo la región, ahora el objetivo se centra en defender España: «No tenemos ningún miedo a trabajar con todas las ganas porque esto, además, no va de izquierda a derecha. Se acabó ya tanta mentira: esto va de España, va de la ley, de la democracia, de los derechos fundamentales de todos de las nuevas generaciones que han de heredar todo lo bueno que nos ha dado la Constitución del 78». Es, precisamente, por esto por lo que Madrid «le va a decir no al totalitarismo, al enfrentamiento, a la discordia, a la división. Madrid dirá no a la indecencia, a la mentira y a la traición. Que nadie se piense que tanto daño les va a salir gratis».

Porque Ayuso cree que «Sánchez está utilizado en la mentira como arma destrucción de nuestra democracia y su investidura sólo se sostiene en el engaño masivo a todos los españoles».

La presidenta madrileña fue extensa en sus críticas también a la hora de analizar la composición del nuevo Gobierno fruto del pacto del PSOE con los independentistas: «Son otros veintitantos ministerios, claro, porque hay mucho que repartir, muchos favores… imagínense con la cantidad de partidos, amalgamas de partidos y de todo lo que tienen detrás para hacer ese nuevo equipo. Los gobiernos cuando son más amplios y tienen más carteras son más ineficaces porque nace la descoordinación y al final parcelan ministerios que no deberían ir por separado, como la ciencia, la innovación, investigación con la universidad…».

También arremetió contra los generales y oficiales retirados que emitieron un comunicado contra Pedro Sánchez porque «no estamos en golpes de Estado, no necesitamos esto». Y marcó el camino a seguir: «Lo que tenemos que hacer es trabajar por la razón y por la verdad porque Sánchez ya ni siquiera intenta aparecer demócrata, quiere dinamitar la convivencia y levantar ese muro que nos separe entre españoles».

Los agravios

El Gobierno madrileño ya acumula una larga lista de agravios por parte del Gobierno central: ataques a su fiscalidad y las acusaciones de dumping fiscal; la infrafinanciación de Cercanías, un servicio con incidencias casi a diario por falta de inversión que convierte a los madrileños en «rehenes de las averías y retrasos de Renfe»; la descapitalización de instituciones, como la Agencia espacial española, con sede fuera de Madrid, pese a tener todas las condiciones para ubicarla en la región, o la idea de Sánchez de desconcentrar sedes y llevarlas fuera de la capital madrileña; las trabas a la colaboración público-privada con la «ley Darias», un modelo de referencia para Madrid; el ataque a la concertada y a la libertad de elección con la ley de Educación (Lomloe)... La lista es larga pero la presidenta madrileña ha conformado toda una acción de gobierno que, además de ser el «laboratorio» de las políticas populares, han tejido toda una estructura para tratar de blindarse frente al modelo sanchista que Ayuso tanto critica.

Con mejores ojos que el Gobierno de Sánchez fue visto ayer el de Javier Milei en Argentina después de derrotar al peronismo. Es más, deseó al nuevo gobierno «todos los éxitos» después de asegurar que «pueden contar con Madrid, que ha trabajado desde el primer día en defensa de la libertad y prosperidad», dijo en un desayuno informativo de Vozpópuli al ser preguntada por las elecciones en Argentina.

«Es evidente que Argentina necesita un cambio. Era inasumible que uno de los países más prósperos del mundo siguiera cayendo año a año en lo mismo. Al nuevo gobierno le deseo todos los éxitos y, desde luego, contar con Madrid», sentenció.