Ayuso responde tajante a Ana Belén: "El comunismo ha asesinado y torturado a millones de venezolanos que han huido y viven en Madrid"

Durante su entrevista en el programa 'Lo de Évole', la reconocida artista Ana Belén compartió aspectos íntimos de su vida, incluyendo un episodio de abuso con un director cinematográfico. Sin embargo, no se limitó a hablar de su vida personal y se adentró en la actualidad política para expresar su opinión en torno al lema "comunismo o Libertad" impulsado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En medio de la charla, Ana Belén cuestionó estas palabras, expresando su escepticismo: "¿Libertad en qué? ¿En que me pueda tomar unas aceitunas tomándome una caña? Prefiero no tomarme la aceituna, coño. El discurso populista es tan fácil hacerlo, y es tan fácil que cale... ¿el comunismo en España te ha hecho algo malo? A ver quien me contesta".

Y con tal petición, la respuesta de Ayuso no se hizo esperar. A través de su cuenta de X, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha lanzado un contundente mensaje para desmontar la percepción de Ana Belén sobre el comunismo, a través de un titular de LibertadDigital: "Centenares de venezolanos se manifiestan en Madrid al grito de 'Venezuela no se rinde'", aludiendo a la presencia de miles de venezolanos que han tenido que huir y ahora residen en Madrid.

Compartiendo una imagen del titular del diario, Ayuso ha apuntado directamente a las consecuencias del comunismo en Venezuela: "El comunismo ha asesinado, torturado, expulsado y empobrecido a millones de venezolanos durante décadas. Decenas de miles han tenido que huir y viven entre nosotros, en Madrid. Este domingo han reclamado su derecho a elegir a la primera presidenta de Venezuela, inhabilitada por el régimen de Maduro con el fin de perpetuarse".

En su respuesta, Ayuso ha querido ir más allá al alertar sobre la infiltración del comunismo en las democracias, señalando sus efectos en la persecución de jueces, la supresión de la separación de poderes, la creación de empleo, la propiedad, "y por supuesto, la libertad". La presidenta también ha hecho referencia al comunismo "como una de las ideologías totalitarias condenadas por genocidio durante el siglo XX por el Parlamento Europeo".

Con la ocasión, no ha dejado de mencionar a los partidos políticos Bildu, Podemos y Sumar, catalogándolos como "comunistas". La mandataria madrileña ha concluido su mensaje subrayando que "la Libertad no es una aceituna", sino la posibilidad de pedirla en cualquier momento, incluso "en mitad de un concierto", y ha resaltado la importancia de no socavar arbitrariamente el sector cultural, un ámbito que, según ella, "únicamente se salvó en Madrid".