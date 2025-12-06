Ayuso, contra Sánchez por cuestionar la sanidad madrileña: ¿Qué hemos hecho esta semana? ¿Insultar y arremeter?

La gestión sanitaria ha vuelto a enfrentar hoy a Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, con el Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha acusado de “poner en tela de juicio” a los profesionales sanitarios madrileños a cuenta del caso del Hospital de Torrejón y la polémica desatada por la filtración del audio del consejero delegado de Ribera Salud, Pablo Gallart, en el que supuestamente instaba a rechazar pacientes y aumentar las listas de espera para incrementar beneficios.

Díaz Ayuso ha salido en defensa de la sanidad madrileña después de que se haya constatado, tras las inspecciones del Gobierno regional al Hospital de Torrejón, que los niveles de satisfacción de los usuarios arrojan un 8,6 de satisfacción de sus pacientes, según ha detallado la presidenta madrileña antes de asistir al el acto de celebración del 47º aniversario de la Constitución Española en el Congreso de los Diputados."¿Qué hemos hecho esta semana antes de empezar a negar, insultar y arremeter?", ha dicho molesta.

Al parecer, es una de las conclusiones de la última inspección realizada desde que saltó la polémica, que se une a las otras 40 y que, según el Gobierno regional, se hacen anualmente a este centro hospitalario de gestión privada por parte del Grupo Ribera Salud. Unas inspecciones que no van a ser las últimas. "Las vamos a seguir incrementando, porque no lo queremos dejar aquí. ¿Y qué se arroja de esta inspección que este hospital recibe por parte de sus pacientes? Un 8,6 de 10 de media", ha dicho con contundencia.

A la hora de poner la lupa en la gestión de este hospital, el Ejecutivo autonómico ha constatado ya varias cosas: que tiene unas listas de espera "inmejorables" muy por debajo de la media regional, que ha aumentado su plantilla y actividad, que no ha habido quejas hasta el momento de los usuarios, y que no se reutilizó material sanitario de un solo uso. "Por eso no se puede poner en tela de juicio ni a todo el sistema sanitario por mucho que lo esté promoviendo Pedro Sánchez directamente, como ha hecho esta semana, o a los profesionales de este hospital", "Si dicen que se ha utilizado material reutilizado desde otros de otros pacientes, eso significa que ha habido negligencia por parte de los enfermeros y del profesional sanitario del hospital. Y eso no lo voy a asumir", ha dicho con rotundidad.

Fuentes del Ejecutivo autonómico aseguran que la polémica tiene que ver con rencillas internas del hospital y creen que el audio del consejero estaba sacado de contexto. De hecho, se omitió la segunda parte de la conversación en la que en CEO expresaba: “Estamos dispuestos a continuar con el proyecto de Torrejón aunque la rentabilidad sea cero. Siempre tendremos que estar con una lista de espera mucho menor que la que tenga la pública. De lo que estamos hablando es sobre cómo podemos hacer para que Torrejón sobreviva”

Kilómetro cero "de la libertad", no de las torturas

Díaz Ayuso tampoco pudo ocultar sentirse también molesta por el hecho de que el delegado del Gobierno, Francisco Martín, en su acto paralelo de ayer para celebrar el Día de la Constitución en las antiguas Escuelas Pías, hablase de la Puerta del Sol como el “kilómetro cero de las torturas, cuando lo es de la libertad” mientras olvida "qué le debe el Gobierno a los socios de Josu Ternera, un prófugo de la justicia que debería dar explicaciones. Por tanto, los socios de Sánchez, empezando por Bildu, lo que necesitan es que nos rompamos, que este día se desluzca, que no celebremos la Constitución y la Transición."

"Es sospechoso, es llamativo que fueron los propios socialistas quienes decidieran que la Real Casa de Correos fuera la Presidencia de la Comunidad de Madrid, los mismos que decidieron en los años 80 que la Real Casa de Correos era de todos ahora digan que es una sede de torturas. Y yo les quiero decir que es el kilómetro cero de la libertad, es el kilómetro cero de España y ese kilómetro cero de la convivencia. Por eso las calles de Madrid y la Puerta del Sol están llenas de vida de alegría y de color", sentenció.