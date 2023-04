Almeida garantiza bajar los impuestos y culpa a Vox por no haberlo podido hacer en 2023

Día de promesas electorales en Madrid. Especialmente por parte de la vicealcaldesa, Begoña Villacís, que ha prometido la reducción del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) al mínimo legal del 0,4%. Al ser preguntado al respecto, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha guardado la prudencia. Por un lado, aseguró que, si los madrileños quieren pagar menos impuestos, la "garantía" es votar al PP; pero por otro, recordó que, de no lograr la mayoría absoluta, dependerá del que, en principio, es el partido más afín a la rebaja impositiva. Y los últimos precedentes no invitan al optimismo, según el regidor. "Si depende de Vox, no estoy seguro de que se consiga. Esa es una decisión que tendrán que tomar los madrileños en las urnas. Si quieren pagar menos impuestos la garantía es el PP", aseguró ayer, tras reunirse con Hostelería Madrid.

"Los madrileños tienen que saber que no han ahorrado más de 130 millones en impuestos gracias a Ortega Smith, que se negó a sentarse a negociar los presupuestos con este equipo de Gobierno", afirmó, en referencia a la prórroga actual de las cuentas, cuya aprobación fue rechazada por toda la izquierda municipal y Vox. "No es que no se llegara a un acuerdo, es que ha decidido bloquear el funcionamiento de esta ciudad por intereses particulares. Ha decidido que es el mejor aliado de Pedro Sánchez en su cruzada contra la ciudad de Madrid", ha abundado.

Los 130 millones a los que hacía referencia el regidor son, precisamente, los derivados de la bajada del IBI al mínimo legal, como pretendía el Consistorio para 2023. Una iniciativa incluida en los presupuestos y, por tanto, rechazada por el Pleno de Cibeles.