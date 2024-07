Un campamento de verano para jugar a ser el emprendedor del futuro

Como en los últimos años, el Ayuntamiento de Madrid ha vuelto a ofrecer un campamento de verano único en España. Se trata del primer campus de emprendimiento para niños, que acoge las instalaciones de La Nave. En este centro se dedican a impartir cursos de innovación y emprendimiento para todas las edades. Tras finalizar el curso académico, en Jugar a Innovar tratan de dotar les de nuevas herramientas para mejorar o evolucionar sus mecanismos de aprendizaje o comprensión, así como potenciar su creatividad y análisis.

El campamento cada vez acumula más solicitudes, llegando a varios centenares en esta edición, una cantidad que acaba desbordando –y hasta duplicando– los cinco grupos de 20 niños que se reparten en las aulas en junio y julio. Cada turno, de una semana de duración, finaliza con la exposición de un proyecto final. Esta tarea consiste en idear y presentar un plan o idea que mejore alguna situación social o de infraestructura que sufran en su barrio o distrito.

Ángel Niño, concejal de Innovación y Emprendimiento, visitaba hace unas jornadas estas instalaciones. «Es una buena ocasión para fomentar la creatividad, el desarrollo de ideas, el trabajo en equipo y plantear retos a los más pequeños para despertar su capacidad de respuesta ante la adversidad. Se trata de un campamento de verano diferente y dirigido a los emprendedores del futuro», transmitió Niño a alumnos y formadores. Tanto desde La Nave como desde este área del Ayuntamiento, están convencidos de que la innovación y el emprendimiento han de comenzar a implementarse desde la formación básica. De hecho, de esta entidad tienen programas en colaboración con colegios y entidades formativas, los cuales visitan con el objetivo de integrar nuevas técnicas de aprendizaje y pensamiento en la educación convencional.

«Estos campamentos son la garantía de que el profesional del futuro tendrá mucha mayor capacidad, tanto para desarrollar su propio conocimiento como para poder aplicar su formación empresarial a una corporación ajena», aseguran desde La Nave. Así, ellos apuestan por una formación combinada, en la que nos desprecian para nada los grados o títulos convencionales. «Aquí les enseñamos cada día los desafíos que se pueden encontrar en el futuro a la hora de poner en marcha un proyecto», añaden. Sin embargo, insisten en que, tanto los campamentos de verano como los cursos para adultos no van dirigidos solo a los emprendedores: «La clave para que un proyecto funcione está en la combinación de talentos. A veces se necesita conocimiento en Administración y Dirección de Empresas (ADE), mientras que en otras ocasiones la demanda reside en el desarrollo e implementación de una tecnología compleja».

Por su parte, desde el ayuntamiento local recuerdan que se trata de unos campamentos totalmente gratuitos, que no han parado de celebrarse desde 2019. «Incluso en pandemia, apostamos por adaptar las formaciones de forma telemática y cada año se va corriendo más la voz». Tanto el Ayuntamiento como la Comunidad ofrecen una gran variedad de campamentos de verano públicos, para complementar la formación escolar del resto del año, así como facilitar la conciliación laboral y familiar de los padres.

Obstáculos para emprender

Los impuestos, el acceso a la financiación y los trámites burocráticos son los obstáculos que tienen en España los emprendedores, un camino profesional que, no obstante, han elegido en algún momento de su vida uno de cada cuatro españoles. Según el informe Situación del emprendimiento en España, elaborado por CEOE y GAD3, un 60 % de los españoles no descartaría hacerlo en el futuro y sólo un 14 % no ha emprendido y rechaza completamente hacerlo más adelante. Atendiendo a la edad, uno de cada cinco jóvenes decide emprender en España, un 5 % descarta hacerlo en algún momento de su vida y el resto se mantiene abierto a esta posibilidad.

Entre los motivos de la elevada tasa de indecisos o renegados de la actividad emprendedora, el estudio enumera la ausencia de una cultura empresarial arraigada, la escasez de conocimientos de gestión y capacidad financiera, y la falta de apoyo institucional. Así, casi la mitad (48 %) de los españoles encuestados coincide en que el apoyo al emprendimiento en España no es suficiente.

Los emprendedores señalan como principales obstáculos para desarrollar su actividad los impuestos (87 %), la financiación (77 %) y los trámites burocráticos (77 %). Para los jóvenes emprendedores, sobresalen el acceso a la financiación (79 %) y la formación e información disponible para desarrollar el proyecto empresarial (67 %). Pero, a pesar de las dificultades, también hay ciertos elementos favorables, siendo la tecnología un vector crucial para todos a fin de potenciar el emprendimiento.