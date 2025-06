Casarse en Madrid: casi el 40% de las citas para bodas civiles quedan vacías

Aunque el Ayuntamiento de Madrid ofertó 4.820 citas para oficiar bodas civiles en 2024, "casi un 40%" de ellas siguen vacantes. Sin embargo, en distritos como Arganzuela, Chamberí, Fuencarral, Hortaleza y Retiro ya no queda ni una fecha libre para este año, según advirtió el concejal socialista Enrique Rico durante la última comisión de Vicealcaldía, informa Europa Press.

"Hoy, si una pareja quiere casarse en Madrid, la cita más cercana que les ofrece el Ayuntamiento es para noviembre", lamentó Rico, que ha denunciado una falta de planificación ante una demanda creciente. En 2023, recordó, hasta ocho de cada diez españoles optaron por casarse por lo civil.

El edil socialista criticó que la falta de fechas no solo afecta a espacios emblemáticos como la Casa de la Panadería o Cecilio Rodríguez, sino también a distritos con gran población como los mencionados. "No es razonable que ya no haya disponibilidad en esos distritos", aseguró, y propuso ampliar los días de celebración de bodas a todos los viernes y sábados del año, así como extender los horarios a las tardes, para el próximo reglamento previsto para 2026.

Por su parte, el director general de Coordinación Territorial y Desconcentración, Ivo Villalba, defendió que Madrid "es una ciudad maravillosa para casarse", lo que explica la alta demanda. Sin embargo, matizó que existen grandes diferencias entre distritos. "En lugares como Usera o San Blas, la demanda no llega ni al 50% de las citas disponibles", señaló, sugiriendo que muchas parejas concentran sus peticiones en zonas más populares, lo que provoca un cuello de botella.